エルティーアールは12月24日より、『ONE PIECE』の人気キャラクター、チョッパーを主人公にしたテーマカフェ「CHOPPER’s CAFE」を、東京・渋谷にて期間限定オープンする。
同カフェは、『ONE PIECE』の大人気キャラクター、チョッパーを主人公にした新プロジェクト『CHOPPER’s』の一環として展開されるテーマカフェ。
チョッパーの可愛い顔をイメージしたカレーライスや、チョッパーの好物の綿あめをイメージしたパフェなど、チョッパーの世界観溢れる趣向を凝らしたSNS映えするメニューが登場。描き下ろしイラストを使用した限定グッズや特典も用意されている。
会場は、東京・渋谷にある「BOX cafe&space SHIBUYA109 渋谷店」。開催期間は12月5日～2026年2月1日。なお、12月9日より同カフェサイトにて事前予約がスタート。予約金は660円となっており、特典として「オリジナルステッカー」1枚がプレゼントされる。
フードメニュー
チョッパーのホワイトカレーライス(1,790円)
チョッパーのお顔をデザインしたライスに、別添えのホワイトカレーをかけていただくメニュー。
チョッパーのかくれんぼオムライス(1,590円)
プレートにデザインされた小さな足跡をたどると…、オムライスの影からチョッパーがひょっこり。
チョッパーのごほうびパンケーキ(1,590円)
チョッパーの大好物をつめこんだ、あま～いパンケーキ。
チョッパーの宝さがしパフェ(1,390円)
チョッパーの大好きなわたあめにシロップをかけると、フルーツやゼリーがきらきら輝く仕掛けが。パフェの中身はお楽しみ!
オリジナルドリンク(一例)
ふわふわもぐもぐキャラメルミルク(990円)
キャラメルミルクが注がれたグラスの上には、チョッパーの大好物わたあめが。さらにその頂上には、旗を持ったチョッパーが乗っている。
マシュマロぷかぷかいちごラテ(1,090円)
いちごラテのふわふわな泡の上に、チョッパーをデザインしたマシュマロがトッピングされている。 マシュマロのデザインはランダムで3種類。
そのほか、わたあめに向かってよじのぼる姿がかわいい「チョッパーのよじのぼりレモネード」(990円)や、チョッパーのアート(ランダム3種)がキュートな「チョッパーのほかほかココア」(990円)もラインアップされている。
なお、ドリンクを注文するごとに、特典として紙コースター(ランダム全5種)がプレゼントされる。
オリジナルグッズ(一例)
アクリルキーホルダー(ランダム5種)(770円)
ミニアクリルスタンド(ランダム5種)(990円)
マグカップ(2,200円)
このほか、「缶バッジ(全5種)」(605円)、「クリアファイル2枚セット」(880円)、「ミニタオル」(1,650円)もラインアップされている。
※画像はイメージです。
(C)CHOPPER's Friends