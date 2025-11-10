バンダイ ライフスタイル事業部は、『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』からALPHA INDUSTRIESとのコラボによる新作フライトジャケットMA-1を、2025年11月8日より、アパレルショップ「STRICT-G」にて販売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」では、2025年11月7日13時より予約発売を開始する。

STRICT-G ALPHA『機動戦士ガンダム 鉄血のオルフェンズ』MA-1 三日月・オーガス 発売決定

本商品は、保温性を高めるジッパー内側の比翼や袖のユーティリティポケットなど、ALPHAならではのディテールはもちろん、袖、襟、裾のリブ仕様が保温効果を高める。防風性に優れ、程よくツヤを抑えた上品な素材感で、さまざまなコーディネイトに合わせやすく、ファッションアイテムとしても活躍する。

“三日月・オーガス モデル”は、MA-1の基本カラー、セージグリーンの本体色に、右胸に鉄華団、右腕に三日月モチーフのワッペンを配置。左胸のALPHAロゴワッペンは面ファスナー仕様で、外すと下から「MIKAZUKI AUGUS」の文字が現れるギミックが施されている。さらに、背中には鉄華団マークをレザーワッペンであしらい、作品の世界観を表現。インパクトの有るこだわりのモデルとなっている。

本商品を購入した人には、オリジナル描き下ろしイラストを使用した「三日月・オーガス」のアクリルスタンドがプレゼントされる。なお、本キャンペーンの対象は「プレミアムバンダイ」およびSTRICT-G各店舗での購入者に限られる。

価格は46,200円、サイズ展開はS～XXL。「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」での販売期間は2025年11月7日13時～11月16日23時までとなっており、発送は同年11月を予定している。一般販売は11月8日より開始され、STRICT-G 東京お台場店、東京ソラマチ店、NEOPASA静岡(下り)店、多賀SA(下り)店にて取り扱われる。