アイドルグループ・Snow Manの佐久間大介が、23日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』2時間SP(19:00～20:54)に出演する。

佐久間大介

今回、佐久間が番組初出演。埼玉県川越市を巡る佐久間は、MCの日村勇紀(バナナマン)がロケで着用する衣装と同じ黄色のTシャツにオーバーオール姿の「日村スタイル」で登場。佐久間は「今日はやっぱり、“日村イズム”でロケしようかなと」と、番組MCを共にする仲とあり、格好にもこだわり地元の方々に聞き込みへ向かう。

城下町として栄え小江戸と呼ばれた川越を初登場でひとり町を歩くが、これまでグルメ探しロケ経験のある深澤辰哉・ラウール・目黒蓮らSnow Manメンバーからロケのコツと、ある“裏技”を教わっており、それを活用して次々とグルメをゲットしていく。佐久間が絶品グルメを頬張っていると、日村が『せっかくグルメ』のロケを10年以上やっているとスタッフから聞き、「それはズルい！ 日村さんズルいっす！」と日村を羨ましがる場面もみられる。

またロケの道中、地元の学生にオススメのグルメを聞くため川越の学校を訪れることになり、世代を問わず大人気のSnow Manメンバー佐久間が教室に行くと生徒からは黄色い歓声が！学生に優しく問いかける佐久間の言葉に、生徒も真剣にオススメのグルメを考えて話し合うことに。また、佐久間が生徒のひとりに問いかけると「カッコよすぎて話が入ってこない」と本音が漏れた返しを聞き、佐久間が思わず照れまくる一幕も。

スタジオでは北川景子が番組初出演。映画『ナイトフラワー』で共演した佐久間のグルメ探しを見守る。佐久間のロケの模様を見た北川は、「完食していましたよね。食べっぷりの良い人は本当に好き。見ていて気持ちよかったです！」と大絶賛。北川も食べることが好きなようで、「ごはんものが好きで、丼やチャーハンをよく食べます」と意外な一面も告白する。

また、日村は秋田県横手市で新米を堪能。スタジオには川田裕美、松田里奈(櫻坂46)が出演する。

『バナナマンのせっかくグルメ』は、タレントが地方に出かけ、地元の人におすすめグルメを教えてもらうグルメ旅番組。ロケ先でおいしいものを教えてくれそうな人物をタレント本人が探し、撮影交渉などもすべてタレントが行う。

