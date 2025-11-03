アイドルグループ・Snow Manの目黒蓮が、9日放送のTBS系バラエティ番組『バナナマンのせっかくグルメ!!』(19:00～20:54)に出演する。

Snow Manの目黒蓮

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』からSnow Manの目黒蓮が登場。番組出演4回目となる目黒が、茨城県ひたちなか市で一人きりでのグルメ探しに挑戦する。スタジオの設楽統(バナナマン)も「(4度目の出演だけど)毎回スゴく食べてくれるんだよね」とVTRを観る前から期待が膨らむ。

これまで番組に出演した際はグルメ探しに苦戦する一幕もあったが、回数を重ねて番組にも慣れてきたのか、番組スタッフとも息ピッタリな姿を見せる。ひたちなか市の地元の方も、老若男女問わず超人気者の目黒が現れたことにびっくり。撮影許可の電話を目黒が自ら行ったが、電話を受けたお店の方もつい「本物ですか?」と聞き返してしまう一幕も。これまで以上にグルメ探しを楽しむ目黒蓮の姿に注目だ。

また、日村勇紀(バナナマン)は京都府京都市を訪れ、絶品グルメに舌鼓を打つ。スタジオには近藤春菜、松田好花(日向坂46)が出演。松田は京都出身ということもあり「どのお店が紹介されるのか、わくわくします」と期待する。

