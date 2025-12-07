タレントの藤本美貴が2日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。マッチングアプリでの出会いに関するお悩みに答えた。

藤本美貴

「彼はマッチングアプリで出会ったことに後ろめたさがある」

交際8カ月の彼氏がいるという30代の相談者。「彼はマッチングアプリで出会ったことに後ろめたさがある」と前置きしながら、「彼から一度も“好き”と言われたことがない」「マッチングアプリに抵抗感があるため、彼が私に対して一定の距離感を保とうとしている」と吐露。さらに、オリンピックを目指すプロスポーツ選手だという彼から、「結婚は考えていない」と言われたそうで、「彼のことが好きなので前に進みたいが、どうしたらいいのか」と相談を寄せた。

マッチングアプリに対する抵抗感について、藤本は、「昔の出会い系アプリって、今の出会い系アプリとちょっと違うイメージじゃないですか。いかがわしい! みたいな」と語りつつ、「でも今って、本当に普通に出会える場として使われてたり。アプリで結婚してる人もめちゃめちゃ聞く」と時代の変化を説明。そのうえで、「“○○と○○も出会い系アプリなんだって。今結構多いんだね”って。何人も何人も言って植え付けてると、“別に特別恥ずかしいことでもないのかも……”って思ってくれる日が。いつか来てくれるといいなって思う」とアドバイスを送った。

一方で、「アプリの抵抗はあったとしても、結婚するときはする」とし、「オリンピックを目指すとか、トレーニングがどうとか。そういうことのほうが、結婚にいたらなそうな気がする」と指摘。相談者は、彼氏に一度も“好き”と言われていないことから、「モヤモヤするなら、一回ちゃんと聞いてみるのはいいよね。“私は好きだと思って8カ月付き合ってきたけど、あなたは好きでいてくれてるの?”って」と話し合いを勧め、「納得できなかったら、もしかしたら別れるっていうのもありかもしれない」とキッパリ語った。

「(交際)8カ月ぐらいってさ、絶対結婚したいなって思うじゃん。大好きなときじゃん。結婚したい! って思ってたら、この人かなって思う年齢ではありますよね」と話した藤本。改めて、相談者に対し、「なんか寂しそうな感じがすごいするので……」と心配しながら、「愛情表現してほしい! ってタイプだったら、ずっと我慢しなきゃいけなくなっちゃうのも。それはそれで幸せなのかな? って思う」と正直な思いを伝えていた。

コメント欄には、「単純に都合のいい関係として扱われてる気がするなぁ…」「この先を考えてないって言ってる方とは離れた方がいいのでは」「付き合ってるのに好きすら言ってくれない人は厳しいと思う…」「結婚願望ある男性をさがすべきだと思いました!」「アプリに抵抗って言い訳だよ」など、さまざまな意見が寄せられている。