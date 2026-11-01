5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの曽野舜太が、自身のYouTubeチャンネル『I'm 曽野舜太』を更新。ハロウィンにちなんだ料理企画に挑戦。コスプレ姿を披露し、ファンから反響が寄せられた。

曽野舜太

曽野舜太、メイド服姿でハロウィン料理作りに挑戦

10月27日に公開された動画では、ハロウィンに合わせて、人の顔を模した“人面パイ”と幼虫のような見た目のニョッキ作りに挑戦。企画のためにスタッフにコスプレを買ってきてもらったという曽野はメイド服姿で登場し、「コスプレを頼んだら、メイド服でした……ちょっとサイズも小さいって! おかしいやんこれ! 皆、見てられる?」と不安な表情を浮かべた。

また、料理の合間に洗い物をすることになると「毎回妹に任せてんのよ……」「お皿洗い苦手なんですよ……」と告白。スタッフとのじゃんけんを経て、自ら洗い物をすることになった曽野は、作業を終えると「珍しいっすよ、俺が洗い物してんのマジで」と語り、普段はあまり見せない姿であることをうかがわせていた。

ファンからは、曽野のメイド服姿に「オタクの都合のいい夢すぎる」「メイド服買ってきたスタッフさん神がとう」「曽野舜太ってオタクが欲しいもの全部くれる」「普通に結構かわいいのがヤバい」「サムネ見て『あ、夢か。』ってなったのにいざ開いてみたら夢じゃなかった、、、」「衣装担当の(山中)柔太朗が舜太はなんでも似合うから考えるの楽って言ってたのに説得力が出る動画」といった反響が寄せられた。