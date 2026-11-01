俳優の八嶋智人が、27日にYouTubeチャンネル『ハンターch』で公開された動画に出演。アニメ『こちら葛飾区亀有公園前派出所』(以下『こち亀』)に声優として出演し、俳優の堺雅人と親子役で共演していた過去を明かした。

  • 八嶋智人

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八嶋智人、アニメ『こち亀』で堺雅人と親子役に

八嶋は、舞台制作などを手がけるネルケプランニングの立ち上げに関わり、初代取締役を務めていたことを告白した八嶋。当時、俳優として活動する傍ら、劇団の制作業務も担当していたが、制作業務を引き受けてもらうことを条件に取締役に就任したという。

その後、同社がアニメのキャスティングを手がけるようになったことから、八嶋も声優の仕事に携わるように。当時から声優業界には、日本俳優連合があり、最低賃金が決められていたため、制作費があまりないアニメ作品では、組合員ではないため、比較的ギャランティが安い小劇場の俳優が重宝されていたそう。

「俺がバイトしなくてもよくなるようにと、ガヤのレギュラーとかを始めていくんですよ」と振り返り、アニメ『るろうに剣心』と『こち亀』に毎週参加していたことを明かした。

さらに、八嶋は『こち亀』での意外な共演歴も告白。「最近よく注目されているのは『こち亀』でお坊ちゃんみたいな人が出てきて、それを堺雅人くんが声をやっていて。そのお父さんを俺がやっている」と、ブレイク前の堺と親子役を演じていたことを明かした。続けて「堺くんはゲスト主役みたいな回もあった」と説明。「いまだにアニメチャンネルで放送されると、SNSで流れてきます」と話した。

【編集部MEMO】
『ハンターch』は、ニッポンカルチャーを題材に、自由気ままに雑談するYouTubeチャンネル。同チャンネル内のコーナー「コテギリカイワイ」では、ともに1973年生まれの俳優・片桐仁と小手伸也が、「コテギリ世代」の2人にまつわる界隈の人と一緒にトークを繰り広げる。

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