元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人衝撃の人事】高橋由伸ヘッドコーチ・清水隆行打撃コーチが就任! 『強い巨人が復活する兆しを感じた人事』松井秀喜との不動の外野手トリオで読売巨人軍はどう変わる?」に出演。松井秀喜氏の巨人監督就任を受け、リーダーとしての資質について自身の考えを語った。

松井秀喜氏

松井秀喜氏

高木豊氏が松井秀喜氏のリーダーとしての資質を評価

松井秀喜新監督のもと、高橋由伸氏がヘッドコーチに就任する巨人の新体制について、「本当にいい人事だし、いい監督」「新たなジャイアンツが出来上がってくるだろうなと思うよね」と期待を寄せた高木氏。さらに、打撃チーフコーチに就任する清水隆行氏に関しても「人間性がいいんだよ。だから選手は本当にやりやすいと思うよ」と太鼓判を押し、「高橋由伸も『松井秀喜監督の元だったらやりますよ』って、他の人だったら絶対に受けなかったと思うんだよ」「清水も松井秀喜じゃなかったら(ユニフォームを)着なかったと思う」と推察した。

その上で、高木氏は松井氏について「カリスマ性もあるけども、リーダーって2通りあって」と切り出し、「要するに、カリスマ性で自分自身が引っ張る人間と、監督に人望があって人が集まってきて、『あの監督をやっぱり胴上げしたい』とかいう人間と(がある)」と、リーダーには異なるタイプがあると説明。そして、松井氏については「両方持ち合わせてるよね」と評価し、「このタイプっていうのはちょっと珍しいよ」と語った。

続けて、高木氏は「星野さんっていうのはもうカリスマ性で、ついていかなかったらどうなるか分かんないみたいなこともあったし」と、星野仙一さんを例に挙げ、「野村さんというのは知恵者であって、だけどカリスマ性があったというね」と、野村克也さんについても言及。

さらに、「誰だろうな。ちょっと気弱なんだけども、周りが『あの監督だったら胴上げしてみたい』っていう、真中かな? なんかそんな感じがするけど。辻とかもそういうタイプかもしれないね」と、真中満氏や辻発彦氏の名前も挙げる。

そして、「カリスマ性というよりも選手たちを全面に押し出しながら、でも監督のことが好きだから胴上げしたいっていうね。そういう、だから両面持ち合わせてるような感じがするのよね」と、松井氏に抱く印象を改めて説明し、「だから本当に素敵だと思う、人事は」と、新体制を評価していた。

【編集部MEMO】
横浜大洋ホエールズ、横浜ベイスターズ、日本ハムファイターズなどで活躍した高木豊氏。1985年、当時の監督である近藤貞雄さんの発案で、加藤博一さん、屋鋪要氏、高木氏というチームの俊足打者が1番、2番、3番と並ぶ「スーパーカートリオ」を結成したことでも知られる。現役引退後は、アテネオリンピック日本代表内野守備・走塁コーチや横浜DeNAベイスターズのヘッドコーチなどを務めた。YouTubeチャンネル『高木豊 Takagi Yutaka』では、野球界ニュースの解説やゲストを招いた対談動画が公開されており、ダルビッシュ有がゲストとして登場した動画「【遂に登場!!】ダルビッシュ有が見た『大谷翔平』と『佐々木朗希』の可能性とダルビッシュの“人間力”」は400万回を超える再生数を記録している。

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