タレントの藤本美貴が11日、公式YouTubeチャンネル『ハロー!ミキティ／藤本美貴』を更新。「ライブに一緒に行った夫の態度が嫌だった」という20代女性のお悩みに答えた。

藤本美貴

夫「俺も行きたい」 一緒に行くことになったが…

大好きなアーティストのライブに初参戦したという相談者。夫に、「俺も行きたい」と言われ、一緒に行くことになったが、会場に着くなり、「人が多すぎてイライラする」「いい歳してはしゃぎすぎじゃない?」「運営の対応悪すぎ」と文句ばかりだったという。ライブ自体は楽しめたものの、終演後にも、「アンコールっている? 時間の無駄」「ノロノロ歩く人ばっかりでイライラする」と愚痴が止まらず、「幸せ気分が一気にトーンダウンした」とぼやいた。

「夫の態度をどう思うか?」と聞かれた藤本は、「すごい嫌だ」と即答し、「“行ってみたい”って言ったのにね。大ゲンカですよ」と苦笑い。相談者は、「本当に嫌だった」と伝えたというが、夫から、「俺はああいうの理解できない。次からは一人で行って」と言われてしまったそうで、「“もう行かない”って言ってるから、そこで言い争うより、ラッキーと思って。今度からは、一人なのかお友達となのか、楽しんでほしい」と明るく励ました。

また、「私は基本、どこでも楽しめる。一曲も知らないライブも全然楽しめる」と話した藤本。最近、息子が好きなCreepy Nutsのライブに行ったと明かし、「私は踊り狂ってますよ。往年のファンかのように。全曲は知らないですけど。すごいノリノリ(笑)」と告白。夫・庄司智春の趣味に合わせて出かけることも多いそうで、「旦那さんが野球好きだから。家族で野球観に行ったりする」「全然ルールわかんないけど、すごい楽しい。やっぱり雰囲気が非日常なんで」と笑顔で語っていた。

コメント欄には、夫の態度について、「自己中すぎ」「許せないし、一緒にいるのが耐えられない」「嫌な気持ちになった」「悲しかったですね」「同じ体験あります」といった声が上がったほか、「人の趣味も一緒に楽しめるミキティ大好きすぎる」という反響も寄せられている。