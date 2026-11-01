元プロ野球選手の“デーブ大久保”こと大久保博元氏が、YouTubeチャンネル『デーブ大久保チャンネル』で公開された動画「【松井ジャイアンツ新組閣】清水隆行が打撃コーチ就任! 由伸ヘッドと最強外野トリオ再結成へ? デーブが巨人の新体制を徹底解説!」に出演。巨人の三軍監督に就任する高木康成氏について、監督担当マネジャーを務めていた当時の仕事ぶりを語った。

デーブ大久保氏が高木康成氏の仕事ぶりを絶賛

松井秀喜新監督のもと、巨人の三軍監督に就任する高木氏について、大久保氏は「俺が4年前にジャイアンツでコーチをやったときに、原監督についてて」「監督付きのマネジャーだったんだけど」と、当時を回想。続けて、「いや、これはね、どんな会社、どんなでかい会社、世界的にどんなでかい会社の秘書やらしても完璧ってくらいこなしました」と、その仕事ぶりを絶賛した。

具体的なエピソードとして、大久保氏は、巨人が遠征先で試合を終えた後、原氏がコーチらと食事に出かける際のことを紹介。「逆転負けとか最悪な負け方をして、バスがホテルに着きます、遠征中。そうすると監督が『お疲れさん』って言って切り替えていく」と説明する。

その際、高木氏から食事に参加する関係者へ連絡が入っていたといい、「康さんが全部仕切って、食事に行く方にLINEが来るんですね」「『今日の店の名前と、何時に玄関来てください。誰と誰と誰と誰が行きます。タクシーは用意してます』みたいな」と回顧。

その献身的な仕事ぶりを評価し、「俺、思ってたんだよね。こういう人が、コーチでも監督でもいけるのになって」「こういう熱い人がね、監督とかファームとかの監督にいいのにななんて思った人が、今回三軍監督っていうね」と絶賛。

また、「三軍なんて一番辛抱がいるところですから。できないんだから、みんな。なかなか言ったことを上手にポンってできない」と、若手選手の育成に必要な忍耐力にも言及し、「不器用な子たちを、器用な子たちよりもはるか上にしようっていうのは根気もいるわけだし」「俺も接客とかできるんだけど、(康さんは)比じゃなかったです」と語り、高木氏の三軍監督就任に期待を寄せていた。