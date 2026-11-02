元プロ野球選手の高木豊氏が、YouTubeチャンネル『高木 豊 Takagi Yutaka』で公開された動画「【巨人衝撃の人事】高橋由伸ヘッドコーチ・清水隆行打撃コーチが就任! 『強い巨人が復活する兆しを感じた人事』松井秀喜との不動の外野手トリオで読売巨人軍はどう変わる?」に出演。高橋由伸氏が巨人のヘッドコーチに就任することについて、自身の考えを語った。

高橋由伸氏

高木豊氏が高橋由伸氏のヘッドコーチ就任を評価

松井秀喜新監督を支えるコーチ陣の発表を受け、高木氏は「まあ、近しい仲間でやるのかなっていうふうな想像はしてたけどもね」と切り出し、「お互い、喜びも苦しみも分け合ってきた仲間たちが集まるというね。だから、いい人事じゃないかなっていうような気はするけどもね」と評価する。

その上で、高木氏は「由伸は監督もあるんじゃないかって言われた中で、松井秀喜という男がトップに立ったためにヘッドコーチを受ける。これはね、やっぱり男として立派だと思うよ」「なんかこうかっこいいなと思う。逆に」と絶賛。

続けて、「ここで『いや、監督じゃないとやりません』みたいなのじゃなくて、やっぱりジャイアンツ愛が強いんだろうね」と述べ、「だから、そういうところから考えると由伸かっこいいなっていうふうに思うし、先の話になるけども、松井秀喜が勇退というふうになったとしたら、次はやっぱり由伸にやってもらいたいなっていうような気持ちにさせてくれるよね」と語った。

また、「だから非常にいい人事だと思うし、よく受けたなと思うよね」と改めて評価し、「やっぱりね、1回監督やった人間ってプライドもできるだろうし、プライドも関係なく松井秀喜のもとっていうような気持ちもあるんだろうね」と推察。

そして、「だからやっぱり松井秀喜の大きさというか、懐の深さというか、もちろん受ける側の高橋由伸のその懐の深さ。これはいい人事だなっていうふうには思うよね」と、両者の関係性について語っていた。