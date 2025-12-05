元TBSアナウンサーで俳優の田中みな実が、7日に放送されるMBS・TBS系バラエティ番組『日曜日の初耳学』(毎週日曜22:00～)に出演する。

林修氏が“時代のカリスマ”と対峙する企画「インタビュアー林修」。今回のゲストは、ドラマや映画にひっぱりだこの田中みな実。過去には、ストイックに美を追求する姿勢が女性たちの共感を呼び、彼女のおすすめ美容アイテムが飛ぶように売れる“田中みな実売れ”という言葉まで誕生したほど…。さらには、2019年に刊行した写真集『Sincerely yours...』が “令和No.1”の売上を記録するカリスマぶり。そんな彼女が、人知れず抱えてきた本音を赤裸々に語りつくす。

2009年にTBSにアナウンサーとして入社した田中に最初についたイメージが“ぶりっ子”。その後、“あざとさ”をテーマにしたバラエティ番組に出演したこともあり、“あざとい”イメージがひとり歩きし、「平成あざと女王」と呼ばれるまでに。周囲が持つイメージに囚われた日々を本音で語る。

そんな田中が、TBSを退社しフリーに転身後、注目を集めてきたジャンルといえば“美容”。美容ルーティン、ビューティ格言など、彼女の発信は常に女性たちの関心の的。しなやかに生きているように見える田中の心の内が赤裸々に語られる。

そして、田中に訪れた2つの大きな転機についても――。一つは、フリー5年目、2019年に刊行された写真集『Sincerely yours...』。“令和で一番売れた写真集”となったこの一冊をきっかけに「可能性が広がった」という田中。彼女にそこまでの変化をもたらしたものとは?

もう一つは、俳優業への転身。演技に本気で向き合うため事務所を移籍し、環境を俳優業にシフト。それは、“バラエティからの卒業”をも意味していた。「固定収入がなくなる恐怖。ドラマが来るかどうかわからないわけで…」と、当時の率直な不安、焦りをぶっちゃける。

インタビュー中、「不安なんです」と何度も口にした田中。「失敗しないように生きてきた」という彼女が今、初めて立つ“計画通りでない人生”。挑戦の真っ只中で抱える思いとは?

そして今回は、田中の出演ドラマ『フェイクマミー』の主題歌「i love you」を歌う ちゃんみなの未公開トークも放送。スタジオメンバーの中島健人が気になったのは、ストリーミング再生数1億回を超える話題曲『B級』。「自分の周りにいる人は、自分の鏡だと思っているので」。ノリで作った、と照れ笑いしながらも、ちゃんみなが 『B級』 に込めた思いが深かった。

今年、『NHK紅白歌合戦』出場を決めたHANA。彼女たちをプロデュースするちゃんみなに、スタジオメンバーが“表情管理”について質問。ちゃんみなが語った“顔の語尾”とは? さらに、ちゃんみなが自分らしく生きるために大切にしている考え方を打ち明ける。「“無知”が一番怖い。“無知”と“自由”は似ているようで実は正反対」というちゃんみな。その心は?

悩みながらも、自分の思いを貫き通す姿が多くのファンを魅了する田中みな実＆ちゃんみな。そんな2人の生の声が心に響く2本立てとなっている。

