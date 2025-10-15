元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が、10月22日発売の『美的』12月号(小学館)の表紙を飾る。

唯一無二のビューティアイコン・田中みな実が、花咲き誇る3パターンの表紙に登場する。清らかな透明感が満ち溢れる白、艶やかに心を惑わせる赤の花に身を包まれ、多彩な表情やポージングを披露。凛とした眼差し＆みずみずしい美肌に目を奪われる圧巻の表紙に仕上がった。人気メイクアップアーティスト・中野明海氏が花の色に合わせて手がけた、「白＝多幸感メイク」「赤＝艶やかメイク」にも注目だ。

田中は「白い花々にグリーンをあしらったブーケが好き。清々しいほどの清潔さで安心させてくれるあなたが好き」と、“白い花”についてつづっている。

4年以上にわたる連載から人気回をプレイバック

ヒマワリ、夕顔、ガーベラ･･･。2021年9月号のスタート以来、毎回多彩な花をテーマに届けてきた人気連載『花が言うには。』。田中がつづるストーリーと、旬と意外性で彩られたヘア＆メイクで美的読者から圧倒的な支持を集めてきた。今回は、これまでの連載で特に人気だった回や田中のお気に入りの回をプレイバック。掲載時を振り返る田中のコメントと共に、鮮やかなビジュアルの数々が堪能できる。