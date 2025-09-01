元TBSアナウンサーで女優の田中みな実が1日、都内で行われた「Panasonic nanocare 20th ANNIVERSARY EVENT」に出席した。

田中みな実

ヘアードライヤー ナノケアが今年20周年を迎えたことを記念して開催されて同イベントに、女優の田中みな実、ロックバンド・[Alexandros]のボーカル＆ギター・川上洋平、デザイナーでアーティストの篠原ともえ、アイドルデュオ・ROIROM、ヘアメイクアップアーティスト・KUBOKIがスペシャルゲストとして登場。出演する新WEBムービーなどについてトークを展開した。

田中は、背中がざっくり開いたノースリーブのドレスをまとって登場。「まもなく40代になるんですけど、年々思うのが、髪がきれいな方ってとても若々しく見えて魅力的に見えるなと思うんですね。なので髪の毛のケアは今、お肌よりも注力しているかもしれないです」と明かした。

続けて、「サロンでのケアはもちろんなんですけど、デイリーのケアが美髪につながっていくのかなと。毎日パナソニックの製品を使うたびに、髪がきれいになっていくなという気持ちになれて、気持ちから高揚できるということがとても大切なことかなと思っています」と語っていた。