海外向け時代劇配信ブランド「24/7 SAMURAI-SHINOBI」チャンネル発の新作アクション時代劇『NINJA WARS ～SHOGUN'S NINJA VS BLACKFOX～』が、2026年に世界配信されることが5日、発表された。千葉・幕張メッセで開催中の「東京コミコン2025」で制作発表が行われ、山本千尋、宮原華音、桃月なしこ、ケイン・コスギ、坂本浩一監督が登壇した。

この作品は、海外向けYouTubeチャンネル「24/7 SAMURAI-SHINOBI」を中心に2,000万回超の視聴実績を誇る『BLACKFOX：Age of the Ninja』と、配信開始直後に115万回再生を記録した『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』の世界観を融合させるもの。今冬に京都で撮影を行い、26年に世界配信を予定している。

『BLACKFOX：Age of the Ninja』で主演を務めた山本千尋が今作の主演となり、『SHOGUN'S NINJA-将軍乃忍者-』でW主演を務めた宮原華音、同作に出演した桃月なしこに加え、国際的なアクションスターであるケイン・コスギ、さらにアクションをルーツに持つ水野美紀と、日本を代表するアクション俳優たちが共演。

メガホンを取るのは、『ウルトラマン』『仮面ライダー』『スーパー戦隊』シリーズ全てでメイン監督を務めた、坂本浩一氏だ。

桃月は『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』の撮影で、「慣れない着物に草履だたので、自分が思ってる以上に動きづらくて、気持ちだけが前のめりになっちゃって、めちゃくちゃ盛大に転んで大量出血しました」とハプニングに見舞われたことを紹介。それでも、「衣装を汚さなかったんですよ。自分の身を挺して衣装を守りました。私は替えの衣装がなかったので、絶対に汚せないという気持ちが勝りました(笑)」と、プロ根性をアピールした。

そして新作について聞かれると、「『SHOGUN’S NINJA-将軍乃忍者-』の打ち上げで、絶対続編を作りたいねという話をしていたのですが、まさか(『BLACKFOX：Age of the Ninja』と)一緒の作品になるとは！と思ってありがたいです」と感謝し、「絶対に衣装を汚さず、転ばず、みんな健康でケガなく終われるように、これからの撮影を頑張っていきたいなと思っています」と明確な目標を掲げた。