アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が4日、都内で開催された映画『ズートピア2』(12月5日公開)の前夜祭に登場し、作品の魅力を語った。

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。ズートピアに突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出し、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの絆が試される。

舞台挨拶には、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明が登壇。ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田は「すでに世界中で『ズートピア』ブームが巻き起こっていると聞いていますので、日本でも皆さんの力で盛り上げていただけたらと思います」と呼びかけた。

また、本作の見どころについて、山田は「ありすぎて難しいですけど、ニックとジュディの尊さ、今風に言うと『てぇてぇ』ってやつです。ニックかっこよすぎるし、ジュディはかわいいし正義感強いし応援したくなる。新キャラクターも含めて、絶対に『ズートピア2』の中に皆さんの推しが見つかると思います」とアピールした。