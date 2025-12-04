アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が4日、都内で開催された映画『ズートピア2』(12月5日公開)の前夜祭に登場。声優の下野紘から、登壇前に手が震えるほど緊張していたと明かされた。

Hey! Say! JUMPの山田涼介

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。ズートピアに突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出し、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの絆が試される。

舞台挨拶には、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、山田涼介、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明が登壇。ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役の山田は「すでに世界中で『ズートピア』ブームが巻き起こっていると聞いていますので、日本でも皆さんの力で盛り上げていただけたらと思います」と呼びかけた。

また、ズートピアに関する秘密が明かされる本作にちなみ、自身の秘密を聞かれた山田は「皆さん知ってますか!? 秘密って言えないから秘密なんです。割と僕、思っていることを言うタイプですし」と返す。

そして、上戸が「小さな秘密でいいので」とリクエストし、山田が回答に迷っていると、下野が「僕、さっき出る前に山田さんの秘密を……説明を受けるときに台本持っていたじゃないですか、手ずっとプルプル震えているんですよ。すごい緊張していて。緊張するんだなやっぱりと思って」と暴露。山田は「僕の好感度だけが上がっちゃうじゃないですか(笑)」と照れていた。