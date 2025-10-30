アイドルグループ・Hey! Say! JUMPの山田涼介が、ディズニー最新作『ズートピア2』(12月5日公開)でイケメン御曹司のオオヤマネコ・パウバート役の日本版声優を務めることが30日、発表された。

動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。頑張り屋なウサギ初の警察官・ジュディと、皮肉屋だけど根は優しいキツネのニックは、憧れだった捜査官のバディとして、様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は? そして、彼らが姿を消した理由とは? ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。

前作に引き続き、上戸彩、森川智之、三宅健太、高橋茂雄(サバンナ)、Dream Ami、山路和弘らが人気キャラクターを続投。さらに、新キャラクター・陽気でおしゃべりなヘビの指名手配犯・ゲイリー役として下野紘の参加も発表された。先日、その日本版予告がお披露目となり、未だ正体が明かされていないゲイリー以外の新キャラクターたちの“声”にも注目が集まった。そしてこのたび、新キャラクター、オオヤマネコのパウバート役 日本版声優に、山田涼介が決定した。

オオヤマネコのパウバートとは「イケメンなところが似ています(笑)」

今回、US本社の厳選なるオーディションを勝ち抜き、パウバート役を射止めた山田涼介。ズートピア創設者一族の御曹司であり、柔和で社交的なパウバート役に求められるのは、優しさと品位を感じさせる、柔らかくも凛と響く声。さらに、保守的な一族に生まれながらもジュディの理想に共感し、「世界をよりよくしたい」という熱い想いを胸に秘めて捜査に協力するという、複雑で繊細な内面を表現できる演技力も不可欠だ。山田は、確かな演技力に加え、聴く人の心を包み込む温かさがありながらも、芯の強さと凛とした品格を感じさせる声で、まさにパウバート役に求められる要素と完璧に一致していることから本役に選ばれた。

US本社からも「パウバートの愛嬌たっぷりの不器用さとお茶目さという魅力で人を惹きつけつつ、常に肩の力が抜けたリラックスした雰囲気を漂わせている。しかし、物語が進むにつれ、彼が抱えている葛藤が見え始め、その繊細な展開は驚くほど説得力があり、観る者を圧倒する。ドラマティックなストーリーに完璧にはまり、キャラクターの本質を見事に体現している」と絶賛のコメントが寄せられた。また日本語版演出を務めた鍛治谷氏は「華やかで恵まれた境遇に育ちながら、陽気に見えて実は思いを伝えるのが苦手なナイーブな一面を持つパウバートを、山田さんはその心のひだまで繊細に、的確に演じてくださいました」と山田の演技に感嘆。「いつも涼しげなたたずまいで軽々と役の要求をクリアする山田さんでしたが、役作りに対しての鋭い感性と表現への情熱があってこその結果だと思います。時にユーモラスに、時にシリアスに、多彩な表情を見せる魅力的なパウバートになりました！」と太鼓判を押した。

山田はディズニー作品への参加は今回が初めてとなるが、前作『ズートピア』はイチ観客として楽しんでいたようで、今回の決定を受け「“まさか自分がこの世界に入ることになる日が来るなんて！”という気持ちが一番大きかったです」とまずは驚いたと明かし、観ていない作品がないぐらい幼いころから親しんだディズニー作品への参加については「すごく嬉しいことなので、気合いが入っています！」と意気込み。『ズートピア』の魅力について聞かれると、「ひとりひとりの個性が際立った設定になっていて、人間のように暮らしている動物たちの生き様みたいなものが描かれています。可愛いだけではなくて、キャラクターたちの深いところまで掘り下げられているところが魅力」とコメント。さらにジュディとニックのバディについては「ジュディとニックにはひやひやする場面もあると思うのですが、“この2人だったらどうにかやってくれるのではないか”みたいな安心感もあり、応援したくなるようなキャラクターです」と語った。

そして、パウバートについて「すごく端的に言うと御曹司のイケメン・オオヤマネコです(笑) ある悩みも抱えているのですが、ジュディと出会うことで、ジュディの考え方とパウバートの考え方が一致して、捜査に協力していくという役どころになっています」と紹介。「悩みを抱えている部分をあまり見せない、御曹司なので穏やかに、かつ気品もあるところがパウパートの魅力のひとつだと思っているので、そこのバランスを意識しました。無邪気な部分もあるのですが、ふとした瞬間に見せる表情や声色を探りながら、慎重に演じさせていただいています」とアフレコを振り返り、作品の公開を楽しみにしている人たちに向けて「『ズートピア2』では、ズートピア誕生の秘話がついに明かされます。ジュディとニックの明るくて、かわいいやり取りにも注目していただきたいと思います。ぜひ劇場に遊びに来てください！」とメッセージを送った。

(C)2025 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.