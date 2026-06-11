「全然浮かばなくて……」俳優の吉川愛が、映画『口に関するアンケート』の「口プレミア」に登場。職業を聞かれて後悔したことを明かした。

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吉川愛、憑依する女子大生で「今まで見たことのない私が…」　映画『口に関するアンケート』プレミアイベント

吉川は10日、都内で行われた映画『口に関するアンケート』(7月3日公開)の「口プレミア」に板垣李光人、綱啓永、MOMONA(ME:I)、森愁斗(BUDDiiS)、西山智樹(TAGRIGHT)、柄本時生、清水崇監督とともに登壇。

同作は、『近畿地方のある場所について』で知られる背筋氏の小説『口に関するアンケート』(ポプラ社)が原作。心霊スポットとして有名な墓地の呪われた木についての噂を聞き、肝試しに出かけたある大学生たちが、翌日グループの1人が行方不明になってしまい、その日を境に、彼らの身の回りに不可解なことが起き、何かによって追い詰められていく。

本作で手掛かりを残さずに姿を消した女子大生・杏役を演じる吉川。冒頭のあいさつで「この映画では、杏ちゃんがすごく憑依したりするんです」と明かし、「今までに見たことのない私が見られると思いますので、ぜひそこを存分に味わっていただけたらうれしいです」と会場の観客に呼びかけた。

イベントでは、本作の内容にちなんで「これまでに口にして後悔したこと」を発表する企画も実施。フリップに「ドアノブ職人」と書いた吉川は、「私、いろいろなサロンとか試しで行くことがあるんですけど、“吉川愛”だとバレないときに『何のご職業されてるんですか?』と聞かれるじゃないですか。いつも違う職業を答えるんですけど、(そのときは)全然浮かばなくて、ぱっと見えたのがドアノブだったので、『あ、ドアノブ職人やってます』と言ったら『ドアノブ職人!? 何やってるんですか、ドアノブの?』と……」と質問されたことを苦笑いで回顧した。

さらに、「質問が止まらなくて、アドリブ合戦が止まらなくなっちゃって。めっちゃ後悔しましたね」と続け、「普段は『アパレルやってます』『動物園の飼育員やってます』とか言ってるんですけど……その辺なら言いやすいんですけど、ドアノブ職人だけは本当に後悔して。もう二度とドアノブ職人とは名乗らないって決めました」と語り、場を笑わせていた。

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