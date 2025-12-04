映画『ズートピア2』(12月5日公開)の前夜祭が4日、都内で開催され、声優を務めた上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏、柄本明、熊元プロレス(紅しょうが)がレッドカーペットに登場した。

本作は、動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”を舞台にした『ズートピア』(2016)の続編。ズートピアに突如現れたヘビをきっかけに、その誕生に隠された巨大な謎が動き出し、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋なキツネの相棒・ニックの絆が試される。

レッドカーペットには、ウサギの警官・ジュディ役の上戸彩、キツネの相棒・ニック役の森川智之、ヘビの指名手配犯・ゲイリー役の下野紘、ビーバーの配信者・ニブルズ役の江口のりこ、オオヤマネコの実業家ミルトン・リンクスリー役の梅沢富美男、イギュウのズートピア警察署長・ボゴ役の三宅健太、実力派ポップスター・ガゼル役のDream Ami、馬の市長・ウィンドダンサー役の高嶋政宏、トカゲの重鎮・ヘイスース役の柄本明、イノシシの警部・ホグボトム警部役の熊元プロレス(紅しょうが)が登場した。

上戸は光沢のある黄色のロングドレス姿で美貌を放ち、森川とともに登場。2人で笑顔でポーズを決め、全員集合した場面でも満面の笑みで撮影に応じていた。