「本当にみなさんからいただけるものが多かった」――。片山友希が、映画初主演作で挑んだシングルマザー役を振り返った。共演した子役や赤ちゃんの自然な表情や温もりに支えられた撮影だったという。

片山友希

初主演映画でシングルマザー役の片山友希が撮影を回顧

映画『FUJIKO』の公開記念舞台挨拶が6日、都内で開催され、片山友希、YOU、渡辺友那、MEGUMI、リリー・フランキー、岸本加世子、木村太一監督が登壇した。

本作は、映画『AFTERGLOWS』、King GnuのMVやNIKE、Louis VuittonなどのCMで活躍する木村太一氏が監督を務め、映画『零落』やNetflix『ラヴ上等』などで近年プロデュース業にも進出しているMEGUMIが企画・プロデュースを担当。木村監督が母の半生を原案にした脚本によって、急速な変化に揺れる時代を背景に、シングルマザーの主人公・富士子が既成の価値観や社会規範に抗いながらも、自らの人生を切り拓こうとする姿を描いている。

片山は本作が映画初主演で、シングルマザーの役を演じることになったが「初めての母親役でシングルマザーというのが『どうなんだろうな?』と気になっていたんですけど、ここにいる麻理ちゃん(渡辺さん)もそうですし、赤ちゃんもやっぱり、人形では分からない重みや泣き声、温かさが伝わってくるものがあって、(渡辺さんは)天真爛漫で子役っぽくないんですよ(笑)。悲しかったら悲しむし、面白かったら笑うし、自然な表情から、もらえるものがすごく多かったです。だから、自分が母親として『こうやって作りました』というより、本当にみなさんからいただけるものが多かったなって思います」と感謝の思いを口にした。

また、渡辺は、片山との共演について「友希ちゃんはとってもカッコよくて、優しくて、本物のお母さんみたいでした。いつも優しかったので、怒られるシーンの演技だけとっても怖かったです」と語り、会場はほっこりとしたムードに包まれた。

映画『FUJIKO』ストーリー

舞台は、1977年の静岡。嵐がひどく停電した病院で娘・麻理を出産した富士子。母親になった喜びも束の間、夫の実家から理不尽な仕打ちを受け続けたあげく、姑と義姉に麻理を奪われてしまう。

愛する幼な子と引き離された絶望の中、実母・千代の力を借りなんとか麻理を取り返した富士子は、周囲の反対を押し切りシングルマザーとして麻理を育てることを決める。しかし、その先に待ち構えていたのは、図らずも自身が憧れていたロックンロールのような波乱万丈の人生だった――。