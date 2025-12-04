JR東日本は4日、「旅せよ平日! JR東日本たびキュン 早割パス」(通称「キュンパス」)を今年度も2026年2～3月の平日に設定すると発表した。1日間用と2日間用を用意し、平日の日帰り旅だけでなく宿泊旅でも利用可能とする。

「キュンパス」はフリーエリア内の新幹線と特急列車、快速・普通列車の普通車自由席を対象に、購入時に指定した利用開始日から1日間または連続する2日間乗降り自由に。あらかじめ座席の指定を受けると、1日間用は2回、連続2日間用は4回まで新幹線・特急列車等の普通車指定席を利用できる。JR東日本全線(BRTも含む)に加え、青い森鉄道、IGRいわて銀河鉄道、三陸鉄道、北越急行の全線、えちごトキめき鉄道の新井～直江津間がフリーエリアとなる。

1日間用・連続2日間用ともに1月12日から「えきねっと」限定で販売開始(利用開始日の1カ月前から14日前まで販売)。利用期間は2月12日から3月12日までの平日限定とされ、「土日祝日は利用不可」「2日間用は土日祝日を含む利用は不可」とのこと。発売額は1日間用1万円・連続2日間用1万8,000円(ともに大人用のみ。こども用の設定なし)。「パス1枚を複数人がご利用いただくことはできません」「利用開始後の譲渡・貸与はできません」としている。

なお、連続2日間用の「キュンパス」と、「えきねっと」の「宿だけプラン」をあわせて購入・利用すると、抽選で350名に「JRE POINT」最大1万8,000ポイントをプレゼントするキャンペーンも開催。「キュンパス」専用サイトに商品の詳細や買い方・使い方ガイド、お得な特典・キャンペーン、各方面へのモデルコースなど順次掲載予定となっている。