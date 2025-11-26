JR東日本盛岡支社は26日、釜石線に投入する新型車両HB-E220系について、2026年1月19日から営業運転を開始すると発表した。HB-E220系は2025年度下期から高崎・盛岡エリアに導入する計画としており、準備が整ったことから先行して2両編成を営業列車に充当する。

営業運転開始後、HB-E220系を使用する列車は釜石駅5時36分発・盛岡駅8時49分着の上り普通列車1654Dと、盛岡駅18時33分発・釜石駅22時2分着の下り普通列車1663Dの2本。営業運転初日の1月19日のみ、営業運転初列車として釜石駅9時2分発・花巻駅11時20分着の上り普通列車658DにもHB-E220系(2両編成)を充当する。これにともない、同日の普通列車1654DはHB-E220系を使用しない。いずれも運用上の都合により変更となる場合があるとのこと。営業運転開始にあたって記念イベントの実施も予定しており、詳細は後日発表される。

HB-E220系は、JR東日本が安全性と快適性の向上、環境負荷の低減などをめざし、導入するディーゼルハイブリッド方式の新型車両。ディーゼルエンジンで発電しながら、ブレーキ時にモーターを発電機として利用し、蓄電池に充電するしくみを採用しており、発電機と蓄電池という2種類の動力源を単独あるいは組み合わせて動力を発生させることで走行できる。環境対策として、排気中の窒素酸化物(NOx)や粒子状物質(PM)を低減するエンジンを搭載するという。

車体はステンレス製で、高崎エリア(八高線)に2両編成8本、盛岡エリア(東北本線、釜石線)に2両編成6本と1両編成4本、計32両を新造する予定。車体長は20.6m、側出入口は従来の片側2扉から片側3扉に増やして乗降性を高めた。座席はロングシートとし、通勤・通学利用に対応した車内レイアウトを採用する。車いす・ベビーカー利用者向けのフリースペースも車内に設ける。電動車いす対応の洋式トイレを備えるほか、各車両に防犯カメラと非常通話装置を設置し、安全・安定輸送に向けた設備を強化した。メンテナンス面でも液体式気動車特有の部品点数を削減し、電車に近い機器構成とすることで保守性の向上を図っている。