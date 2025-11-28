岡田商会はこのほど、キャラクター入りはんこ「僕のヒーローアカデミア はんこコレクション」に、アニメFINAL SEASONのキャラクタービジュアル12種類を追加した。

「僕のヒーローアカデミア はんこコレクション」は、人気TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』に登場するキャラクターと好きな名前や文字でつくれるオーダーメイドのはんこ。雄英高校1年A組、1年B組の生徒からプロヒーロー、敵＜ヴィラン＞など、これまでSNSから寄せられたリクエストに応えながら増えていったキャラクタービジュアルは、164種類にものぼる。

さらにこのほど、アニメFINAL SEASONから「緑谷出久」「爆豪勝己」「麗日お茶子」「轟焦凍に」「オールマイト」「相澤消太」「エンデヴァー」「ホークス」「死柄木弔」「オール・フォー・ワン」「荼毘」「トガヒミコ」の12人が仲間入り。総ビジュアル数は176種類となる。

フォントは、オーソドックスなものから、ちょっぴりかわいらしいフォントまで全3種類が用意されており、苗字や名前はもちろん、旧字体、ペンネームやハンドルネームのほか、「見ました」「OK」「ありがとう」といったメッセージを入れることも可能。また、ポンポン押せるセルフインクタイプ、全国ほとんどの金融機関で登録可能な木彫りタイプ、黒水牛タイプから選ぶことができる。

なお、いずれも緑谷出久と爆豪勝己、オールマイトを描いた専用ケースが付いて、価格はセルフインクタイプが2,600円、木彫りタイプおよび黒水牛タイプは4,200円。

(C)堀越耕平/集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会