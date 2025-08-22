お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が9日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。行きつけのカフェで体験した出来事を明かした。

又吉直樹がネタを書いていた下北沢のカフェ

又吉直樹

「下北沢のカフェで、いつも夜に行って、ネタ書いてたお店があんねん」と話しはじめた又吉。20代のころは、週3～4回通っていたそうで、「30代のころもまだ行ってて書いてて」と明かしながら、「何回行っても何してるのか、お店の人が詮索してこーへん。テレビに出はじめても、その店員さんは一回も俺に何も言ってこない」と回顧。そんななか、『キングオブコント』の決勝終わりに立ち寄ると、「お疲れさまでした」とはじめて声をかけてくれたと言い、「知ってくれてたんや! と思って、“ありがとうございます”って」と感激。好井まさおらからは、「カッコいい～!」「めっちゃ素敵」と声が上がった。

一方、“怪談芸人”として知られる好井は、「10年以上ずっと通ってるコーヒースタンド」でのエピソードを披露。いつも変わったヘアスタイルをしているという店員について、「ボブでインナーカラーが赤と黄緑」と説明しつつ、福岡公演で前列に座っていた店員を見つけたという。その後、「福岡旅行に行かれたんですか?」とはじめての会話を試みるも、「480円です」と返されたと吐露。「もう一回聞いたんですよ。“いいや?”って言われて。“僕のイベントに来てくれませんでした?”って言ったら、“いいや?”って。これ何ですか? 絶対に150％そう! 絶対ウソついてるだけやと思う」と不思議な出来事に首をひねっていた。