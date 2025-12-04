インターメスティックが運営するメガネブランド「Zoff(ゾフ)」は、人気TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」と初めてコラボレーションした、アイウェアコレクション「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」の先行予約受付を、12月1日よりZoff公式オンラインストアほかで開始した。

アイウェアには『描き下ろしビジュアル』を使用したメガネ拭きとWEB購入特典ステッカー※が付属する。また、全国のZoff6店舗では試着コーナーを設置し、同コラボレーション限定のオリジナルグッズも販売する。

「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」コレクションは、緑谷出久、爆豪勝己、飯田天哉、轟焦凍、相澤消太の5人をモチーフにデザイン。ヒーローたちのコスチュームや“個性”をアイウェアに再現した。

緑谷出久モデルでは、“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。爆豪勝己モデルは、コスチュームの籠手や首元のパーツをメタルで表現するなど、ヒーローたちの“個性”とモチーフを細部にまで取り入れたフレームデザインとなっている。

すべての商品の先行予約受付はWEB限定で、2026年3月中旬に出荷予定。また、メガネのみ2026年4月に一部店舗での販売を予定している。詳細は決定次第、発表する。

「Zoff｜僕のヒーローアカデミア」の先行予約は、12月1日10時～2025年12月24日。商品出荷は2026年3月中旬予定。各キャラクター1種、全5種。13,300(セットレンズ代込)円。※すべてのメガネにオリジナルケースとメガネ拭き付き

トレーディングメガネ拭きZoffオリジナルデザインは全12種(試着6店舗限定カプセルトイ販売)。価格は500円。

トレーディングメガネ拭きZoffオリジナルデザイン 全12種コンプリートセット(WEB限定)の価格は6,000。描き下ろし 2連アクリルキーホルダー 全5種(試着6店舗限定)の価格は880円。描き下ろし 2連アクリルキーホルダーコンプリートセット(WEB限定)は ¥4,400円。

WEB購入特典として、本コラボレーションメガネを1点購入につき、数量限定でオリジナルステッカーを1枚付属する。

6店舗限定で、試着コーナー設置・等身大パネル設置・カプセルトイ(トレーディングメガネ拭き)・アクリルキーホルダー店頭販売を行う。期間は12月1日～12月24日。対象店舗は、Zoff 池袋サンシャインシティ・アルパ店、Zoff グランド東京渋谷店、Zoff 名古屋パルコ店、Zoff グランフロント大阪店、Zoff 京都河原町店、Zoff 福岡パルコ店。

緑谷出久モデル ZY262001_14F1 ¥13,300(セットレンズ代込)

緑谷出久モデルでは、フロントのヨロイ部分に、デクのそばかすを模したワンポイントをあしらった。“個性”ワン・フォー・オール発動時の緑の閃光をテンプルに再現。バチ先は黒と赤のカラーリングでデクの靴をイメージ。

爆豪勝己モデル ZA261001_44A1 ¥13,300(セットレンズ代込)

爆豪勝己モデルでは、コスチュームの籠手と首元のパーツをテンプルにメタルで表現。黒とオレンジのコスチュームデザインをモダンにプリントした。フレームは爆豪の髪色にも合わせやすい暗めのブラウンカラーだ。

飯田天哉モデル ZN201G04_14E1 ¥13,300(セットレンズ代込)

飯田天哉モデルでは、”個性”エンジンとコスチュームのイメージをテンプルとモダンにあしらったデザイン。バチ先のインレットにはモチーフを表現した。飯田のメガネを元に、かけやすくリデザインした玉型。

轟焦凍モデル ZY262002_56E1 ¥13,300(セットレンズ代込)

轟焦凍モデルでは、ブリッジ、ヨロイ、テンプルに、コスチュームのディティールを落とし込んだ。左右のモダンは轟の髪をイメージしたカラーと“個性”半冷半燃を表すモチーフをあしらったデザインとなっている。

相澤消太モデル ZA262001_14F1 ¥13,300(セットレンズ代込)

相澤消太モデルでは、首元の捕縛布がフロントにまでかかるようなイメージをメタルパーツで表現した。フレームは相澤のコスチュームカラーの黒を採用。左のテンプルエンドのみに赤のワンポイントをあしらい、”個性”発動時に目が赤くなる要素をモチーフに。

全てのメガネに、オリジナルのメガネケースと描き下ろしビジュアルを使用したメガネ拭きが付属する。

WEB購入特典ステッカー

WEBでの同コラボレーションメガネを1点購入につき、描き下ろしビジュアルを使用したオリジナルステッカーを1枚プレゼントする。上限に達し次第終了。画像はイメージ。

トレーディングメガネ拭き Zoffオリジナルデザイン 全12種

Zoff 6店舗限定の店頭カプセルトイ販売。各キャラクターの場面写が印刷された、Zoffオリジナルのメガネ拭き。全12種。各500円。画像はイメージ

WEB限定 トレーディングメガネ拭き コンプリートセット

全12種コンプリートセットは6,000円。画像はイメージ。

描き下ろし2連アクリルキーホルダー 全5種(数量限定)

Zoff 6店舗限定。店頭ランダム販売 描き下ろし2連アクリルキーホルダーは全5種。各880円。WEB限定 描き下ろし2連アクリルキーホルダー 全5種コンプリートセット は4,400円。 画像はイメージ。

等身大パネル

試着店舗では緑谷出久と爆豪勝己の等身大パネルがお出迎え。

(C)堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会