2014年より「週刊少年ジャンプ」で連載を開始し昨年8月に連載を終了した、漫画家・堀越耕平氏の『僕のヒーローアカデミア』。今年6月より東京で開催された「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」について、10月25日～12月21日の期間中、大阪・なんばパークスミュージアムで開催することが決定した。

本展は全日日時指定、前期日程の一般販売(先着制)を9月6日に開始する。また、大阪会場の公式ショップで新たに販売する新商品情報第一弾と、なんばパークス7F「#702 CAFE&DINER なんばパークス店」で行う、本展覧会の開催を記念したコラボカフェの情報も公開された。なお、大阪会場と東京会場では一部内容が異なる場合がある。

追加グッズ情報

東京会場で販売した100点以上のオリジナルグッズに加え、「100ページレターパッド＜50scenes／100pages＞」や「パブミラー風アクリルステッカーコレクション(全16種／ランダム1種入り)」、「アクリルONボックスフィギュア」など、大阪会場で販売する新商品情報の第一弾を公開した。

コラボカフェ開催決定

本展覧会の開催を記念し、原画展の開催期間中、「#702 CAFE&DINER なんばパークス店」にて作品をモチーフにしたコラボカフェを期間限定でオープンする。 また、コラボカフェで提供されるフード、ドリンク、デザートなどの各メニュー、ノベルティの詳細が発表された。

フード(4種類)

デザート(3種類)

ドリンク(5種類)

ノベルティ

コラボカフェでは、コラボメニュー1品注文につき、「オリジナルコースター(全12種/ランダム)」をひとつ提供する。

「702 CAFE&DINER なんばパークス店 ／なんばパークス7F」でのコラボカフェは、開催日時が10月25日～12月21日 11:00～23:00、カフェの利用チケット(カフェ予約整理券)を所持する方のみ案内。チケット(カフェ予約整理券)はカフェ特設サイトから取得が可能、店頭でチケット(カフェ予約整理券)の取得は不可。また、予約時に予約金(1人1,280円)とチケット発券手数料1人110円が必要です。来店時に1人につきコラボドリンク1杯をサービスする。その他、詳しくはカフェ特設サイトを確認のこと。

2026年春・福岡へ巡回決定

東京・大阪に続き、2026年春に、福岡への巡回が決定した。続報は「週刊少年ジャンプ」誌上、展覧会公式サイト、公式Xより発表予定。

開催概要

「堀越耕平『僕のヒーローアカデミア』原画展」なんばパークスミュージアムでの開催は、10月25日～12月21日(日)(※会期中無休)、開館時間は10：00～20：00(最終入場は閉場30分前まで)。

チケットの前期一般販売(先着順)は、10月25日(土)～11月21日(金)の期間中、イープラス、イープラスHP、ファミリーマート店頭のマルチコピー機で受け付ける。会場での当日販売は行わない。

全日日時指定制のチケット・入場料は、一般2,200円、高校生1,400円、小中学生900円、グッズ付きチケット(数量限定)3,900円。

(C)堀越耕平／集英社