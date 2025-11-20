回転寿司チェーン「くら寿司」を運営するくら寿司は、11月28日から全国のくら寿司で、現在毎週土曜夕方5：30にFINAL SEASON が放送中のTVアニメ「僕のヒーローアカデミア」とのコラボキャンペーンを開催する。

「僕のヒーローアカデミア」(通称“ヒロアカ”)は、2014年に堀越耕平氏が週刊少年ジャンプにて連載を開始して以来、コミックスシリーズ世界累計発行部数が1億部を突破した圧倒的な人気を誇る作品。今回、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON」の放送を記念し、コラボキャンペーンを実施する。

今回のコラボキャンペーンでは、店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」が楽しめる。当たりが出ると、“緑谷 出久(みどりや いずく)” “爆豪 勝己(ばくごう かつき)” “轟 焦凍(とどろき しょうと)”などのキャラクターをあしらった“ラバーアクセサリー”や、1年A組のメンバーが全員描かれた“缶バッジ”、TVアニメの名シーンが盛り込まれた“マグネットシート2枚セット”など、くら寿司でしか手に入らない特別な景品がもらえる。

さらに、税込2,500円のお会計ごとにオリジナルグッズをプレゼントするキャンペーンでは、第1弾＜11月28日(金)～＞、第2弾＜12月12日(金)～＞、第3弾＜12月26日(金)～＞の計3回にわたり、キャラクターのイラストをあしらったクリアファイルやマルチシート、今回限定の描き下ろしビジュアルを使用したアクリルスタンドをプレゼントする。

「ビッくらポン!」で当たる!くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズ

「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しめる。実施期間は11月28日(金)～12月31日(水)(※無くなり次第終了)。

【ラバーアクセサリー】＜全6種＞

【缶バッジ】＜全21種＞

【マグネットシート2枚セット】＜全10種＞

リリース用僕のヒーローアカデミアマグネットシート2個セット

くら寿司×「ヒロアカ」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

税込2,500円のお会計ごとに、オリジナルグッズをプレゼン。お持ち帰りを含む(どこでもくら寿司、出前館、Uber Eats、Wolt、menuでのご注文は対象外)。

【第1弾】クリアファイル

実施期間：11月28日(金)～無くなり次第終了＜全4種＞合計で先着30万名様限定

【第2弾】マルチシート(B5サイズ)

実施期間：12月12日(金)～無くなり次第終了＜全4種＞合計で先着30万名様限定

【第3弾】アクリルスタンド

実施期間：12月26日(金)～無くなり次第終了＜全4種＞合計で先着30万名様限定