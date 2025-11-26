お笑い芸人の有吉弘行が23日、JFN系ラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)に出演。『SHOGUN 将軍』シーズン2に出演するアイドルグループ・Snow Manの目黒蓮を称賛した。

「あんだけ忙しい中、英語を勉強」「こういうのに挑むのがすごい」

俳優の真田広之がプロデュース兼主演を務める『SHOGUN 将軍』シリーズは、米ハリウッド制作の時代劇ドラマ。2024年に配信されたシーズン1は、昨年のエミー賞で史上最多の18冠を獲得し、国内外で大きな話題に。厳しいオーディションを勝ち抜き、シーズン2で新キャラクターの和忠(かずただ)を演じることになった目黒について、有吉は、「いや、すごいよね。オーディションか。すごいね」「これ英語かな? そうだよね? すごいね」と感心しきりだった。

また、ドラマ撮影に専念するため、一時的にグループ活動を休止することも伝えられている目黒。有吉は、「あんだけ忙しい中、英語を勉強してさ。こういうのに挑むっていうのが」と話し、STARTO ENTERTAINMENT所属のタレントについて、「やっぱりみんな、いつも物覚えが早いんだよ。あの人たち、やっぱりガキのころから、ダンスとか歌とかやってるから。レッスンでパンパンパンってやってるじゃん? 早いんだよな、覚えるのがな。すごいと思う、いつも」と感嘆する場面もあった。

