“公認”浮気生活を経て男女が気づいたこと「同棲生活2年していて…」「本当に重要なのって…」　『隣の恋は青く見える』第4話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第4話が、11月30日に配信された。
※以下、ネタバレあり
ユマがケントの背中を押す
第4話では、ユマがケントを誘い、2人はデートへ。第3話でユマはケントの元恋人・リオナに対し「ケントが気になる」と思いを打ち明け、リオナ自身も「ケントは絶対私に戻ってくると思ってる」「(ケントとユマが)サウナをしていたことも嫉妬した」と本音を吐露。
ユマはケントとのデートで、リオナの思いを包み隠さず伝え、「あとは2人の問題だと思う」と背中を押す。ケントも「リオナと戻るか、別れるかしかない」と覚悟を語り、ユマは「うまくいくように応援したいって思ったから、ちゃんとケリつけなよ」と呼びかけた。
翌日、ケントはリオナを誘い、久しぶりのデートへ。2人は共同生活の中で、ほかの参加者と話す姿を見て感じた嫉妬や、離れたからこそ気づいたお互いの大切さを正直に打ち明ける。さらにケントは、2人の思い出の写真をフォトフレームに収めたサプライズプレゼントを贈り、リオナは涙を流して喜んだ。
「僕と付き合ってください」
迎えた共同生活14日目。リオナの住む“House EAST”のポストには、“House WEST”にいるケントからの告白の手紙が投函されていた。その夜、ユマをはじめ、参加者一同が見守るなか、告白タイムが執り行われる。告白が成功すれば、2人は“House”を卒業、失敗すればケントは1人で立ち去ることに。
ケントは「同棲生活2年していてリオナに甘えているところもあった。離れてさみしかったし、リオナに対しての気持ちも気付けた。もし復縁してくれるなら、大きな喧嘩になりそうなときは踏ん張って、いい関係を築けたらなと思う」と告白。
これに対してリオナも、「トキメキがないことをきっかけに共同生活に参加したけど、本当に重要なのってトキメキじゃなくて、ケントの優しさとか安心感、安定が大事ってことに気付かされた。リオナはケントくんが好きだし、一緒に帰りたいって思ってる」と思いを告げる。
ケントが「僕と付き合ってください」と手を差し出すと、リオナはその手を取り、2人は無事復縁。ケントはリオナについて「人生の中で外せないピース」と語り、リオナもケントを「人生にとってかけがえのない存在」だと話し、2人は“House”を後にした。
【編集部MEMO】
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。