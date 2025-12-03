“公認”浮気生活を経て男女が気づいたこと「同棲生活2年していて…」「本当に重要なのって…」　『隣の恋は青く見える』第4話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第4話が、11月30日に配信された。

※以下、ネタバレあり

ユマがケントの背中を押す

第4話では、ユマがケントを誘い、2人はデートへ。第3話でユマはケントの元恋人・リオナに対し「ケントが気になる」と思いを打ち明け、リオナ自身も「ケントは絶対私に戻ってくると思ってる」「(ケントとユマが)サウナをしていたことも嫉妬した」と本音を吐露。

ユマはケントとのデートで、リオナの思いを包み隠さず伝え、「あとは2人の問題だと思う」と背中を押す。ケントも「リオナと戻るか、別れるかしかない」と覚悟を語り、ユマは「うまくいくように応援したいって思ったから、ちゃんとケリつけなよ」と呼びかけた。

翌日、ケントはリオナを誘い、久しぶりのデートへ。2人は共同生活の中で、ほかの参加者と話す姿を見て感じた嫉妬や、離れたからこそ気づいたお互いの大切さを正直に打ち明ける。さらにケントは、2人の思い出の写真をフォトフレームに収めたサプライズプレゼントを贈り、リオナは涙を流して喜んだ。

「僕と付き合ってください」

迎えた共同生活14日目。リオナの住む“House EAST”のポストには、“House WEST”にいるケントからの告白の手紙が投函されていた。その夜、ユマをはじめ、参加者一同が見守るなか、告白タイムが執り行われる。告白が成功すれば、2人は“House”を卒業、失敗すればケントは1人で立ち去ることに。

ケントは「同棲生活2年していてリオナに甘えているところもあった。離れてさみしかったし、リオナに対しての気持ちも気付けた。もし復縁してくれるなら、大きな喧嘩になりそうなときは踏ん張って、いい関係を築けたらなと思う」と告白。

これに対してリオナも、「トキメキがないことをきっかけに共同生活に参加したけど、本当に重要なのってトキメキじゃなくて、ケントの優しさとか安心感、安定が大事ってことに気付かされた。リオナはケントくんが好きだし、一緒に帰りたいって思ってる」と思いを告げる。

ケントが「僕と付き合ってください」と手を差し出すと、リオナはその手を取り、2人は無事復縁。ケントはリオナについて「人生の中で外せないピース」と語り、リオナもケントを「人生にとってかけがえのない存在」だと話し、2人は“House”を後にした。

