セブン-イレブン・ジャパンでは12月2日より、人気キャラクター ちいかわとコラボした「セブン‐イレブン×ちいかわ ちいかわと冬をたのしんじゃお!」を開催する。メディア説明会にゲスト登壇した森香澄さんは「家族が集まる時間が増える時期。ちいかわパーティーするのもいいかもしれないですね」と話し、新商品をアピールした。

ラインナップは全15品

昨年、SNSでも大きな話題を呼んだセブン‐イレブン×ちいかわのコラボキャンペーン。今年は、ちいかわの作中に登場する食べ物をイメージした商品を中心とする全15品を展開する。

「ミートボールごはんおむすび」は、ちいかわたちが食べていたおにぎりをイメージした商品。ごはんによく合うミートボール入りで、食べ応えがある。また「バターのせ焼きおにぎり」は、ちいかわが想像していたおにぎりをイメージした商品。醤油とバターの味わいが楽しめる。

「ちいかわのハフハフすき焼き丼」は、ちいかわが当選したすき焼きセットをイメージした商品。甘じょっぱく味付けした牛肉と野菜をふんわり煮込み、仕上げに温泉玉子をのせた。

「鬼辛カレー」は、ちいかわたちが全身を赤くしながら食べていたカレーをイメージした商品。牛肉の旨みとスパイスが引き立つカレーに仕上げた。

「しいたけ汁(けんちん風)」は、ちいかわとハチワレがシーサーと食べたしいたけの軸汁をイメージした商品。しいたけのほか、にんじんや紅白かまぼこなどの彩りを加えたけんちん風のスープになっている。

「草むしりサラダ オニオンポテト＆グリーンサラダ」は、ちいかわが頑張って草をむしっている様子をイメージしたサラダ。3種の野菜、オニオンポテトなどが入っている。

「シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)」は、シーサーがくれたさたぱんびんをイメージした商品。紫芋のやさしい甘さが味わえる。

「あんまいダブルクリームコッペ」は、ハチワレが楽しみにしていたダブルクリームコッペパンをイメージした。2種のクリームとふんわりしっとり食感が楽しめる。

「チーズグラニュートースト」は、ちいかわとハチワレが食べていたグラニュートーストにチーズをのせてアレンジ。チーズ×グラニュー糖の甘じょっぱさがくせになる。

「ちいかわのごまあんまん」、「ちいかわのつぶあんまん」、「ハチワレのカレーまん」、「うさぎのピザまん」は、昨年SNSで話題となったちいかわコラボの中華まん。今年も数量限定で販売する。焼印、敷紙は新デザインにリニューアル。いつもの美味しさはそのままに、見た目も楽しい中華まんに仕上げた。新しい味で登場した「ハチワレ」にもご注目。

「いちごミルクスムージー」は、ラッコが一服といって飲んでいたいちごミルクをイメージした商品。いちごの甘酸っぱさと、ミルクの甘みが広がる、やさしい味わいのスムージーになっている。販売はスムージー取扱店舗のみ、数量限定。

「セブンカフェ ホットカフェラテR」、「ホットカフェラテL」は、カップのデザインを3種類に増やした。発売日は12月3日以降で、販売はセブンカフェラテ取扱店舗のみ、数量限定。店舗により、カップデザインの切り替え時期は異なる。

メディア説明会で、セブン-イレブン・ジャパンの岡嶋則幸氏は「昨年のコラボキャンペーンでは全国で17万人のお客様に、ちいかわを目的にご来店いただきました」と報告する。キャンペーンの開始前後で比較すると、1.6倍の集客効果があったという。

そこで今年のコラボにも大きな期待を寄せる。「クリスマスから年末年始にかけて、何度でもセブン-イレブンに来店したくなる、そんな企画をご用意しております」と岡嶋氏。

9月より、TVCMの新シリーズ「なにがあるかな、セブン‐イレブン。」を展開している同社。岡嶋氏は「毎日の暮らしのなかで、小さな発見、新しい"好き"との出会いが得られる場所にしていきます。これからもセブン-イレブンをよろしくお願い致します」とまとめた。

このあと、ゲストとして森香澄さんが登壇した。ちいかわもコンビニのスイーツも大好きだという。そこで早速、いくつかの商品を試食した。

「あんまいダブルクリームコッペ」を口にすると「あんまい! めちゃくちゃ美味しいです。2種類のクリームの舌触りがなめらかでパンと合います。パンも香ばしくて、これは満足感がすごいですね。食事としても、デザートとしても楽しめると思います」と笑顔に。また「シーサーのさたぱんびん紫芋味(サーターアンダギー)」については「サクッとした食感があって、口の中には紫芋の風味が広がってホクホクします」、「いちごミルクスムージー」については「すっきりした甘さで、いちご感が強いです。クリーミーというよりミルクで、フルーティな感じもありスルスルと飲めます」とした。