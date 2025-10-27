ダイソーのストアソング「HAPPY PRICE PARADISE -あるお店の物語-」が、カラオケで歌唱できることが、SNSで話題になっている。

「HAPPY PRICE PARADISE -あるお店の物語-」は、2020年からダイソー店内でBGMとして流れている楽曲。エプロンを着用した出演者がこの曲に合わせ、ダイソー店内でオリジナルダンスを披露する映像が制作され、昨年11月から全国のJOYSOUNDで配信されている。

そんな中、出演者の一人である歌手・河野万里奈が、X(Twitter)での「カラオケにダイソーの曲入ってるの衝撃すぎる」という投稿に反応。「画面の中にいる歌手です。最初『ダイソーのミュージックビデオ…？？？』と思いながら撮影に伺ったら、店内であの曲を無限リピートしながら踊ったりホームランを打ったりレジ打ちしたりというハイパープライムパラダイムな撮影でした＼ダイソー！／」と引用ポストすると、10月27日現在で1.5万リポスト、10万いいね、857万表示という大反響となった。

アニメ『〈物語〉シリーズ』『夏目友人帳』『Aチャンネル』、ゲーム『NieR Automata』などの主題歌を歌う河野は、きょう27日20時からライブ配信を実施予定で、「ダイソーCM裏話もします！笑」と予告している。

JOYSOUNDでは、ダイソー店舗と働く仲間をイメージして制作された歌手・入山アキ子の新曲「演歌 はっぴーぷらいすぱらだいす」も、ミュージックビデオを背景に歌える「本人映像カラオケ」として配信開始。このミュージックビデオには、ダイソーの店員に扮した入山や、JOYSOUND公式キャラクター「ジョイオンプー」が、テイチクエンタテインメントのマスコットキャラクター「こぶしまる」とともに登場している。