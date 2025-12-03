お笑いコンビ・ナインティナインの岡村隆史が11月27日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜25:00～27:00)に出演。12月11日深夜に放送されるスペシャル企画「2025年の最強芸人はこのオレが決める!審査員・岡村隆史!『岡-1グランプリ!』」について語った。

岡村隆史

“最強芸人”を競う年末恒例の「岡-1グランプリ」

今年で8回目の開催となる「岡-1グランプリ」は、予選を勝ち抜いた芸人たちが“最強芸人”を競う年末恒例のスペシャル企画。初回から連続出場し、すべての回で優勝しているミキ・昴生、常連のインパルス・堤下敦、今回が初出場となるさや香、ものまね芸人・JPのほか、俳優・渡辺いっけいが“ミキ昴生応援大使”としてゲスト出演する。

『M-1グランプリ2025』で、準決勝まで勝ち進んでいるミキ。矢部浩之が、「すごいやんか。そっち集中していいよ(笑)」と気遣うと、岡村は、「『M-1』獲って、『岡-1』獲って。2連覇も考えられる。今年はぜひ頑張っていただきたい」とエール。さらに、渡辺の出演について、当初はメッセージだけの予定だったが、「渡辺いっけいさんのほうから、“スタジオに来て応援したい”と。わざわざ来ていただけることになりました」と本人からのオファーだったことも明かした。

また、2人は、多彩なものまねレパートリーを持つJPについても言及。岡村は、ものまね芸人の決勝進出は、キンタロー。以来だと語りつつ、「決勝やから、あの人やるのかな? っていう。予選では出さずにということですけど」「たぶん、やるんじゃないかとウワサは立っております」とダウンタウン・松本人志のものまねに期待大。一方の矢部も、「ちょうど話題にもなってるしね。配信のほうも」「みんなが見たいのはそれやからね」と楽しみにしている様子だった。

なお同番組は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。