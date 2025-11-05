「庭にプールのある家に住んでみたい!」と思ったことのある人は少なくないのではないでしょうか。ただ、プールを設置することは、もしかしたら家を建てることよりも大変なのかもしれません……。

フランスで主に造園業を営む企業「スタジオ・アトモス(Studio Atmoss)」の共同設立者であるマーヴィン・ロラン氏が運営するYouTubeチャンネル「M A R V I N Atmoss」では、庭にプールを設置する様子を収めた動画が投稿されています。

今回プールを造成するお宅はこちら。広々としていますが、殺風景なお庭ですね。この庭がスタジオ・アトモスによって大変身を遂げるのです。

序盤はショベルカーで穴を掘るなど、プールの基盤を作っていきます。途方もない作業ですが、次第に更地だった場所がプールらしく変わっていく光景には、ワクワクせずにはいられません。

ただプールを造るだけでなく、プールサイドも整備していきます。芝を敷いたり、ヤシの木のような樹木を植えたりして、“庭にプールのある家”にふさわしいデザインに仕上げます。

ハイセンスなプールサイド

さらに、オシャレなカフェのようなテラス席も設け、ロラン氏のセンスの高さが光ります。

そして、いよいよプールに水を流し込み完成。リゾートホテルのプールのようなラグジュアリーさがあり、殺風景な庭が地道な作業の積み重ねでオシャレスポットに変貌したことに、ただただ感動させられました。

ちなみに、動画では淡々とスタッフが作業している様子が映し出されており、ナレーションなどはありません。徐々にプールが完成していく様子と、ドラマチックなピアノとスリングスが特徴的なBGMが相まって、エモーショナルな気持ちになります。

「言葉がなくても、映像の魅せ方やBGMの選曲を工夫することで、心を揺さぶる動画を作れるのだな」と、改めて感動させられる内容でした。