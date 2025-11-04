日本各地の水辺に出現しては、在来種の生命を脅かす外来種。福島県では、「人の指を切断できる超危険外来種が定着した」という目撃情報が!!

その情報を元に調査に向かったのは……、ガサガサ、釣り、投網、外来種駆除やゴミ拾いもする生物採集家「マーシー」さん。彼が運営するYouTubeチャンネル「マーシーの獲ったり狩ったり」は、登録者数44.7万人超の人気チャンネルです。

今回はどんな生物を捕獲したのか、早速観てみましょう!!

福島の川でまさかの外来種祭り

6月のある夜、福島県のとある川にやってきたマーシーさん。今回のターゲットは、なんと「カミツキガメ」!!

早速ガサガサしてみると、何やら甲羅を発見。一発でお目当てのカミツキガメを発見か!?





ミシシッピアカミミガメとアメリカザリガニ

残念ながら、獲れたのはカミツキガメではなく「ミシシッピアカミミガメ」のメスでした。実はこのカメも、条件付特定外来生物。この時期産卵するタイミングのため、繁殖を防ぐためにもお持ち帰りすることに。また、同じく条件付特定外来生物の「アメリカザリガニ」も発見。こちらも当然お持ち帰りです!

この後も、「何かいる!?」とガサガサするたびに「ミシシッピアカミミガメ」ばかりが獲れる中、何やら立派なライギョを発見した模様。筆者には全く見えませんが……

どこに魚がいるの??と画面を凝視していた次の瞬間、足でライギョを網にINするという華麗な技を見せたマーシーさん、「今のはいい足技だったね」と自画自賛(笑)。一瞬のことで何が起きたのかよく分かりませんでしたが、すご技で捕獲したライギョがこちら。





華麗な足技でライギョをゲット

立派なライギョですね。約40㎝というサイズで、パンパンに膨れたお腹の中には、やっぱり卵が。

この川で、6月に産卵時期を迎えることの多い外来生物たちの姿を多数確認すると、産卵前に「なるべく多く獲っていきたい」とマーシーさん。この後も、「外来種すごい多いですよこの川」「いすぎじゃない?」「これで3匹獲れるのなんなのマジで?」などと呟きながら、「ウシガエル(特定外来生物)」を手掴みしたり、ひと網で3匹の「ミシシッピアカミミガメ」をすくい上げたりと、もはや外来種祭り状態に。





次々と出くわす外来種を捕獲しまくるマーシーさん

この状況に呆れながらも、次々と出くわす外来種を捕獲しまくるマーシーさん。こういう地道な活動が、本来の日本の生態系を守ることに繋がっていくのでしょうね。素晴らしいです!

さて、夜9時から始めた捕獲作業も7時間が経過。肩や腕に限界を感じながら「カミツキガメ、いると思う?」と諦めかけたその時、ついに!!

7時間のガサガサの果てに、ついに発見!

ダメ元で捜索し始めた細い水路で「カミツキガメ」を発見しました!! やりましたー!!

まさかの細い水路でカミツキガメを発見

実は、大きな水路の方を7時間もかけて捜索したのち、「もしかしたらチビでもいるんじゃ?」と思い細い水路を探し始めたマーシーさん。まさか、ここで本命の大きなカミツキガメを発見することになるとは思ってもみなかったようで……「嘘だろ。こんな所にいるのかよ」と困惑していました。

さて、その名のとおり「速攻噛みついてくる」というカミツキガメ。捕獲する際には尻尾の方を持つと良いのだとか。陸に上げてみると、その全貌が明らかに!





カミツキガメの全貌

顔が真ん丸で、なんだか想像していたよりも可愛いです。甲羅の長さは約26センチだったのですが、まだまだ大きくなるのだとか。また、「ブチ切れると噛みついてくる」ということで、太い茎でつんつんしてみると……大きな口でガブっと。これは危ない!

今回、この危険なカミツキガメが発見された場所を改めて見渡してみると、少し先にこんな場所が。

見てわかるとおり、この細い水路、誰でも入れちゃう場所にあったんですね。小さい子どもが興味本位でつんつんしようものなら、ガブりと噛まれてしまう可能性も。今回捕まえることができて、本当に良かったです。

この動画が公開されると、「長時間のガサガサ大変お疲れ様でした!」「7時間もガサするとか偉すぎる…」「感謝ですね。こえ～、コイツがいたら、水遊びが出来んぞ」「環境を守ってくださってありがとうございます」などなど、賞賛と感謝の声が続々と寄せられています。

マーシーさんの執念の捜索によって、福島の川に新たな発見と安全をもたらした今回のガサガサ。みなさんの近くにも“超危険外来種”が潜んでいるかも!? 水辺に行く際には、気を付けてくださいね。