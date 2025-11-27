小学館クリエイティブは、ウルトラマンシリーズ60周年、『小学一年生』100周年の節目である今年、『学年誌 ウルトラふろく大全』(著者：秋山哲茂、監修：円谷プロダクション)を11月28日に発売する。

『ウルトラQ』～『ウルトラマン80』の学年誌ふろくを網羅的に掲載!

まだ昭和だったころの書店、店頭にはふろくで膨れた少年誌や学年誌が山となって積まれていた。各誌はふろくの豪華さを競い合い、中でも当時の流行や話題をふろくに取り入れた小学館の学年誌は、飛ぶように売れたという。第2次ベビーブームを経て学年誌も隆盛を迎え、73年1月号で『小学一年生』は128万部を記録。当時の全小学一年生の7割が購入しているという偉業を成し遂げる。

本書ではふろく全盛時代に収録されたウルトラマンシリーズの組み立てふろくを、網羅的に掲載。組み立て済みふろくの写真と併せて、収録号の記事や次号予告、ふろくの箱絵なども抜粋して掲載することで、当時の雰囲気をそのままに感じることのできる内容となっている。

掲載ふろくは200点以上! 充実のコラムも

『小学一～六年生』のふろくにくわえ、『めばえ』『よいこ』『幼稚園』の幼児誌に収録されたふろくも掲載しており、その総数は200点以上。コラムではウルトラシリーズ以外の円谷作品ふろく、他作品との混合ふろく、別冊ふろくなども紹介している。

本誌で目をひくのは、やはり「組み立てふろく」完成写真の数々だろう。昭和のふろくは、令和の現在のようにフィギュアやアイテムの現物がついているのではなく、「複数枚の厚紙」に印刷されたパーツを切り取って「やまおり」「たにおり」を駆使し、「割りピン」や「輪ゴム」で接続して立体物を作り上げるのが基本であった。このような、子どもたちの「つくる喜び」「完成品で遊ぶ楽しさ」を刺激し続けた、歴代の組み立てふろくの美麗な完成品の掲載がひたすらにうれしい。

また、「昭和の学年誌」名物というべき「日光写真(太陽の光で印画紙に焼き付ける写真）」や「げんとうき(幻灯機／スライドプロジェクター）」といった、世代人には懐かしくてたまらないふろくの画像も満載。歴代ウルトラマンシリーズの美麗なスチールやとっておき資料が掲載された貴重な「別冊ふろく」の内容も詳細に紹介されているので、ただ懐かしいだけではない、昭和特撮を愛する幅広いファン層に響く書籍だといえる。

1970年の『小学一年生』人気ふろくを復刻収録!

また、人気ふろく「ウルトラかいじゅう大パノラマ(『小学一年生』1970年12月号)」を復刻して同梱。当時そのままに組み立てられる、横幅約50cmの大スケールが楽しめる。

著者のコメント

小学館の学年別学習雑誌 ＝「学年誌」を熱く彩ったウルトラマンシリーズ。本書では 1966～1984年度までの学年誌についたウルトラマンシリーズのふろくを収集し、 組み立て、年代順に掲載。 取り扱うふろくは『小学一年生』～『小学六年生』 までの学年誌、 および「めばえ』 『よいこ』 『幼稚園』の幼児誌とそれらの増刊の、実に1700冊以上にも及ぶ雑誌を対象としている。(中略)自由な発想と遊びを提供した 「学年誌ふろく」の世界を、本書を通じて体感していただければ幸いだ。(本書「はじめに」より一部抜粋)

著者プロフィール:秋山哲茂(あきやま・てつしげ)

特撮関連・藤子・F作品関連書籍を数多く手掛ける編集・ライター。主な著書に『映画ドラえもん超全集』『ウルトラ怪獣 くらべる図鑑』『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー＆全スーパー戦隊超ずかん』『てんコミ探偵団』『学年誌ウルトラ伝説』(すべて小学館)など。