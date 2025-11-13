円谷プロダクションは、ウルトラマンシリーズ60周年アニバーサリーソング「with U」の配信・販売を本日より開始した。

本楽曲は、本年9月に開催されたイベント「TSUBURAYA CONVENTION 2025」内「ULTRAMAN MUSIC LIVE ～ウルトラマン魂2025～」アンコールにて、総勢18組21人のウルトラマンシリーズに縁あるアーティスト(Team with U)による歌唱で初披露され、ライブ収録された。楽曲イントロには会場に集まったファン2,400人による「シュワッチ!」の生声も使用している。

なお売上収益および、各アーティストのご厚意による歌唱印税および作詞・作曲の印税は、チャリティーソングとして全額子どもたちの支援活動を続ける「ウルトラマン基金」に寄付される。このアニバーサリーソング「with U」は、今後ウルトラマンシリーズ60周年プロジェクト活動を通じて様々なシーンで使用される予定だ。

ウルトラマンシリーズ60周年記念プロジェクトテーマ「with U」 コアメッセージ

私たちが人生の岐路に立ち、どうにもならない窮地に陥った時。ふと心に浮かぶのは、遠い記憶の中の“光の巨人”の存在かもしれません。ウルトラマンは、決して手の届かない存在ではなく、常に私たち一人ひとりにそっと寄り添い、共に歩んできた存在でした。

だからこそ、今回のプロジェクトのコアメッセージを「with U」としました。このメッセージには、二つの意味が含まれています。一つは「あなた(You)と一緒に」、そしてもう一つは「ウルトラマン(ULTRAMAN)と一緒に」。ウルトラマンは、これまでも、そしてこれからも、どんな時もあなたの心の支えとなり、共に未来を切り拓いていく。そして、人々の毎日がより輝きに満ちたものになってほしいという願いを込めています。

ウルトラマンシリーズ60周年アニバーサリーソング 概要

タイトル「with U」

作詞：TAKERU、瀬下千晶

作曲・編曲：小西貴雄

「Team with U」参加アーティスト

福沢 良一(武村 太郎)、真夏 竜、ささき いさお、前田 達也、つるの 剛士、吉岡 毅志、田中 昌之、Project DMM、voyager、宮野 真守、高橋 健介、濱田 龍臣、寺島 拓篤、佐久間 貴生、SCREEN mode、ASH、杉浦 太陽、高野 八誠

配信情報

11月13日より順次配信、収録曲数全2曲「with U」「with U(マイナスワン)」。単曲ダウンロード価格204円/曲。

(C)円谷プロ