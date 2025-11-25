円谷プロダクションは、「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル IN 東京ドームシティ」(以下「本イベント」)を2025年12月26日～2026年1月4日の期間、東京ドームシティ プリズムホール(文京区後楽1-3-61)にて開催する。本イベント内での特別ステージとして、『ウルトラマンX』のメインキャストが出演する「ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ!スペシャルナイト」と、最新テレビシリーズ3作品のキャストとメイン監督によるトークイベント「ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ!スペシャルトークナイト」の実施が決定した。

ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ!スペシャルナイト

2026年1月2日は、『ウルトラマンX』放送開始から10年を記念した「ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ!スペシャルナイト」を開催。イベントでは、「ウルトラヒーローズEXPO 2016 ニューイヤーフェスティバル」で開催したステージ「明日を切り開く力」の再演とトークショーを実施する。ステージには『ウルトラマンX』の主人公、大空 大地(演：高橋健介)と山岸 タケル(演：TAKERU)、松戸 チアキ(演：瀬下千晶)が出演。また、トークショーではXioの隊員を演じたキャストが登場し、イベントを盛り上げる。なお再演のため、当時より出演者及び登場ヒーロー、内容は一部変更となる。

「ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ!スペシャルナイト」の開催は2026年1月2日、19:30開場、20:00開演(21時30分頃終了予定)、カラータイマーライト・ウルトラペンライト連動。チケット販売価格は、ベンチシート指定席券27,000円(グループ料金、着席できる人数はイベント公式サイトを確認のこと)、シングルシート指定席券が7,000円(大人・子ども共通)。

チケットの販売は、「TSUBURAYA IMAGINATION」プレミアムプラン会員先着先行が12月4日18:00～、「TSUBURAYA IMAGINATION」プレミアム・スタンダードプラン会員先着先行が12月5日18:00～、一般販売が12月6日18:00～。各回ステージ開演30分前まで受付。

ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ!スペシャルトークナイト

2025年12月29日は、「ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ!スペシャルトークナイト」を開催。主人公とそのバディを演じたキャスト、メイン監督による、シリーズの垣根を超えたスペシャルトークショーで、『ウルトラマンブレーザー』より蕨野友也(ヒルマ ゲント役)、伊藤祐輝(ナグラ テルアキ役)、メイン監督 田口 清隆、『ウルトラマンアーク』より戸塚有輝(飛世 ユウマ役)、金田昇(石堂 シュウ役)、メイン監督 辻本貴則、『ウルトラマンオメガ』より近藤頌利(オオキダ ソラト役)、吉田晴登(ホシミ コウセイ役)、メイン監督 武居正能が出演する。

MCには、『ウルトラマンオーブ』ジャグラス ジャグラー、『ウルトラマンZ』ヘビクラ ショウタ隊長を演じ、TSUBURAYA IMAGINATIONオリジナル番組「尊哉の部屋」でもおなじみの青柳尊哉を迎え、持ち前のトークでイベントを深堀りする。また、『ウルトラマンブレーザー』と『ウルトラマンオメガ』のエンディングを担当したMindaRynと、『ウルトラマンアーク』のエンディングを担当したARCANA PROJECTによるスペシャルライブも実施する。

「ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ!スペシャルトークナイト」の開催は2025年12月29日、18:30開場、19:00開演(20時30分頃終了予定)。会場は東京ドームシティ プリズムホール。チケット販売価格はベンチシート指定席券が26,500円(グループ料金、着席できる人数はイベント公式サイトを確認のこと)、シングルシート指定席券が6,600円(大人・子ども共通)。

チケットの販売は、「TSUBURAYA IMAGINATION」プレミアムプラン会員先着先行の販売が12月1日18:00～、「TSUBURAYA IMAGINATION」プレミアム・スタンダードプラン会員先着先行の販売が12月2日18:00～、一般販売が12月3日18:00～。いずれも各回ステージ開演30分前まで受付。

入場特典も決定!

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」の入場特典としてウルトラマン カードゲームPRカード「ウルトラマンオメガ トライガロンアーマー」のプレゼントが決定した。なおナイトイベント「ブレーザー×アーク×オメガ バディ×バディ×バディ!スペシャルトークナイト」「ウルトラマンエックス10周年 ユナイトしようぜ!スペシャルナイト」での配布は行わない。

ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル開催概要

「ウルトラヒーローズEXPO 2026 ニューイヤーフェスティバル」は、2025年12月26日～2026年1月4日の全10日間開催。会場は東京ドームシティ プリズムホール。1日4回公演(10:00/12:00/14:00/16:00)、12月29日・1月2日は3回公演(10:00/12:00/14:00)。1月4日16:00千秋楽公演は、ステージ終了後スペシャルトークショーを開催、全日程16:00からの4回目公演は、ステージ終了後ウルトラマンオメガと出演者がお見送りを行う。

