BANDAI SPIRITSは、TVアニメ『ONE PIECE』と、プロバスケットボールリーグ「NBA」とのコラボレーション商品を展開する。第一弾商品「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」を、12月5日よりONE PIECE BASE SHOP(東京・新宿)、12月11日よりバンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて発売する。

本コラボレーションは、アニメとスポーツという異なるカルチャーを融合させ、双方のブランド価値を高める特別なプロジェクト。BANDAI SPIRITSは、このコラボレーションから生まれるシナジーを多彩な商品に反映させていく。『ONE PIECE』が描く夢を実現するための闘い、仲間との友情、緻密に作り込まれた世界観に、「NBA」に息づくダイナミックなチームプレー、ゆるぎない情熱、勝利への執念が重なり合うことで、これまでにない新たな魅力を創出していくという。

コラボレーション商品の第一弾は、『ONE PIECE』のキャラクターと「NBA」各チームを掛け合わせたスペシャルデザインのフィギュア「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」。「NBA」各チームのユニフォームを着た「ルフィ」がダンクシュートを決める瞬間を表現したアイテムだ。

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY

「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」は、圧倒的な存在感と至高の造形により見たものの心を奪うハイクオリティフィギュアシリーズ「MASTER STARS PIECE」より、「NBA」各チームのユニフォームを着た「ルフィ」がダンクシュートを決める瞬間を表現したフィギュア。

12月5日発売「ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」

価格は9,900円、ラインナップ全6種は下記の通り。発売日は12月5日で、ONE PIECE BASE SHOPにて先行発売を行う。

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY LOS ANGELES LAKERS

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY CHICAGO BULLS

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY GOLDEN STATE WARRIORS

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY BOSTON CELTICS

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY NEW YORK KNICKS

ONE PIECE ×NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY MEMPHIS GRIZZLIES

ONE PIECE × NBA CHOPPER's

「ONE PIECE × NBA CHOPPER's」は、海賊の世界を飛び出し、私たちと同じ世界で暮らすチョッパーをテーマとした新プロジェクト「CHOPPER’s(チョッパーズ)」が、「NBA」各チームユニフォームを着たぬいぐるみ。

2026年3月発売予定「ONE PIECE × NBA CHOPPER's」

価格は未定、ラインナップ全6種は下記の通り。発売日は2026年3月予定。

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH CHICAGO BULLS

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH BOSTON CELTICS

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH NEW YORK KNICKS

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH LOS ANGELES LAKERS

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH GOLDEN STATE WARRIORS

ONE PIECE × NBA CHOPPER's PLUSH MEMPHIS GRIZZLIES

LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-

「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」は、あなたと『ONE PIECE』が共に続ける冒険を記憶していくプロダクト「LUFFY's(ルフィズ)」の、NBAユニフォームアイコンエディション。クローズドボックスタイプで「NBA」の10チームのユニフォームをモチーフとしたデザインがラインアップ。サイズは「ルフィ」の身長の1/20、全高約8.6cm。

2026年発売予定「LUFFY’s ONE PIECE×NBA -Uniform Icon Edition-」

価格は未定、ラインナップ全10種(クローズドボックス)は下記の通り。発売日は2026年予定。

そのほか「TAMASHII NATIONS」ブランドより、「S.H.Figuarts」シリーズでも商品化決定。詳細は魂ウェブの公式サイトを参照のこと。

(C)尾田栄一郎／集英社・フジテレビ・東映アニメーション

(C) 2025 NBA Properties, Inc. All rights reserved.

(C)Eiichiro Oda／Shueisha ©maxilla (C)CHOPPER’s Friends

(C) 2026 NBA Properties, Inc. All rights reserved.