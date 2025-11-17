タリーズコーヒージャパンは11月12日、タリーズコーヒーの福袋「2026 HAPPY BAG」(5,500円/10,000円)の予約受付をWEBで開始した。

2026 HAPPY BAG

2026年のHAPPY BAGは「COFFEE MAKES ME HAPPY」をテーマに、「5,500円バッグ」と「10,000円バッグ」の2種類を用意している。

予約受付は2025年11月12日に開始した。受け取り期間は2025年12月12日～12月18日まで、店頭販売開始は2025年12月12日からとなる。

トートバッグ&干支ミニテディが入った「5,500円バッグ」

2026 HAPPY BAG「5,500円バッグ」(5,500円)

5,500円のバッグには、限定トートバッグ、干支ミニテディ(午年)、カフェオレベース30ml 2P、ロイヤルミルクティーベース30ml 2P、巾着ポーチ、ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル風味)、シングルサーブ5種アソートBOX、ドリンクチケット6枚が含まれる。

トートバッグは、PVC素材を使用したほどよい透け感が魅力。ブラウンカラーで中身がうっすらと見えるデザインは、季節を問わず使用できる。フローズンドリンク「マンゴータンゴスワークル」の爽やかな味わいを表現した、「ベアフル」型のグミや、カフェオレベースとロイヤルミルクティーベースがポケットサイズになって初登場。一杯分の使い切りタイプで、豊かな香りと味わいを手軽に楽しむことができる。さらに、定番シングルサーブ5種を詰め合わせた、アソートBOXはコーヒーの飲み比べを堪能できる。

毎年好評の干支ミニテディは、2026年の干支「午」をモチーフにしたユニークな装いの3種類に加え、特別なシークレットデザインも用意している。

ベアフルがちょこんと座った姿が愛らしいオリジナルデザインのグミ

4種のビーンズに耐熱ガラスポット付き「10,000円バッグ」

2026 HAPPY BAG「10,000円バッグ」(10,000円)

10,000円バッグには、爽やかな甘みのビーンズ「ブラジル バウ イエローブルボン100%」(粉/140g)や、華やかでフルーティな「グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ」(豆/140g)、マイルドな「コスタリカ ラ グラディオーラ」(豆/140g)、濃厚で力強い「インドネシア スマトラ リントン」(豆/140g)など、個性的な4種のビーンズに、耐熱ガラスポット350ml、シングルサーブ5種アソートBOX、限定ペーパーバッグ、ドリンクチケット15枚が含まれる。同商品でしか出会えない限定の組み合わせで、コーヒーの飲み比べを楽しめる。

遊び心あふれるイラストパッケージ

手軽に本格的なコーヒーの飲み比べを楽しめる

ドリンクチケットは税込520円までのドリンク1枚と交換でき、金額内であれば全サイズ交換可能。金額を超える場合は差額を支払うことで使用できる。有効期限はいずれも2026年6月10日まで。一部店舗では利用できない場合がある。