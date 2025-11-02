ゴンチャ ジャパンは11月18日12時より、「Gong cha ORIGINAL HAPPINESS BAG 2026(ゴンチャ オリジナル ハピネス バッグ 2026)」(8,200円)のオンライン販売を「My Gong cha」会員限定で開始する。

毎年好評の福袋が今年も登場する。今回は「フルーツとお茶」をテーマに、カラフルで華やかなティータイムを楽しめるアイテムを揃えた。

福袋の中身は、「オリジナルグラスマグカップ」と、ゴンチャ初のお茶とドライフルーツをセットにした「フルーツティーアソート」(オリジナルデザイン巾着入り)、フルーツティーをテーマにしたカラフルな「オリジナルバンダナ」さらに、「2026 お正月デザイン ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット」を用意した。

オリジナルグラスマグカップ(容量300ml)は、HAPPINESS BAG限定の耐熱ガラス製マグカップで、ゴンチャカラーの赤い持ち手が特徴。

フルーツティーアソートは、お茶とドライフルーツのセットで、自由に組み合わせることで、何通りものフルーツティーが楽しめる。お茶は「阿里山ウーロンティー」「グリーンルイボスティー」「蜜香紅茶」の3種類(各4g)。ドライフルーツは「マンゴー」「オレンジ×ピーチ」「レモン×ストロベリー」の3セット(各14g)を詰め合わせた。

オリジナル巾着(サイズ17cm×22cm)は、フルーツとお茶をあしらったデザインで、小物入れとしても使用できる。

オリジナルバンダナ(60cm×60cm)は、フルーツティーをテーマにしたカラフルなデザイン。ファッションはもちろん、インテリアやキッチンアイテムでも使える実用アイテム。

「ドリンクフリーチケット＋トッピングフリーチケット」(各5枚)は、合計で約5,400円相当のドリンクの購入や、約450円相当のトッピング追加に利用できる。有効期限は2026年6月30日までとなる。

販売はオンラインと店頭で行う。オンライン販売はファンプログラム「My Gong cha」会員限定で、11月18日12時～11月27日23時59分まで行われる。購入は1人最大3個までで、数量限定・先着順となる。会員特典として、LEGEND/AMBASSADOR会員限定で、11月12日12時より先行販売を実施する。また、店頭では一部店舗にて2026年1月1日より順次販売を開始する。購入は1人最大3個まで可能。いずれも数量限定・先着順となる。