ガラケーが過去の遺物となりつつある中、サンリオからなんと、ガラケー形の置き時計が登場。ガラケーを知らない世代でも、思わず手にとってしまいたくなる可愛さなんです!

こちらが、11月27日発売の「ガラケー形置き時計」です。

平成の時代を彩ったガラケーを、あえて令和の時代に取り入れるだなんて、サンリオさん、攻めてますね。しかも、ガラケーの中でも初期に多く見られたストレート形(折りたたまないタイプ)を採用。アンテナのつまみが懐かしすぎて、引っ張って伸ばして空高く上げて、電波キャッチしたくなっちゃうかも(笑)。

また、ピンクやブルーといった淡い色調がとってもキュート。インテリアとしても最高です!!

SNSで紹介されると、「なにこれめっちゃかわいいい」「可愛すぎて鼻血案件。ほんまにセンスが凄い、、」「遊び心があって、サンリオらしい懐かしさと今っぽさのバランスが絶妙」「キティちゃん欲しい」と話題に。ガラケーを使っていた人にとっては、ちょっぴりエモいサンリオの置き時計。手に取るたびに、昔を思い出すかもしれませんね。

価格は5,500円。「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「クロミ」の全4種がラインアップされており、11月27日より、全国のサンリオショップおよびオンラインショップに登場します。気になる方は、チェックしてみてくださいね。

トレンド報告:會田理沙子(マイナビ学生の窓口)

編集:マイナビニュース ホビー編集部