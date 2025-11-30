お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が22日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』を更新。飲み会のマナーとして、“事前に教えてほしいこと”を語った。

「雑炊とかチャーハンとか焼きそばとか楽しみにしてたのに…」

又吉直樹

「いまだ解決できない謎」のトークテーマで、「居酒屋さんに入って、何品が頼んだあとに、全然食べへんやつが一人ぐらいいません?」とこぼした又吉。例えば、3人いる場合、3人で食べる量を想定して注文するが、「一人、“俺は大丈夫やから、全然食べて”って言われたときに、違うねん! って。俺のプランでは、3人が同じくらい食うっていう前提で頼んでる。俺は最後、雑炊とかチャーハンとか焼きそばとか楽しみにしてたのに……。お前が食わへんとなると、最後の締めに届かへん」とまくし立て、「わかってる? 自分のやってること」と語気を強めた。

又吉は、「先に、“俺ちょっと食べてきたから、つまむだけでいいから”って言ってくれたら済む話じゃないですか。なんでそれを隠すん?」と指摘し、「俺は基本、残すことにめっちゃ後ろめたさを感じるんですよ。残したくないが前提にあるから、頼みすぎることに慎重なんです。気をつけてるのに、一人食べへんってなると、全部変わってくる」と胸中を吐露。一方で、“隠す”人について、「みんながメニュー見ながら、“どうする?”って楽しそうにしてる雰囲気を壊したくないから、そこで言えないんだと思う」と想像した。

食べないことを伝えてくれれば、前もって注文数をおさえることができるため、「言ってほしい。そしたら、5品を3品ぐらいにして。最後までちゃんとデザインしたいんですよ。こっちは、締めまでたどり着きたいから」と主張した又吉。実は、コース料理も、「緊張する」といい、「前日ぐらいから、体調を整えて行く。それぐらい自分の胃袋に自信がない」と打ち明ける場面も。「計算してるんで。ちょっとそこだけお願いしたい。隠さないでほしい」「“全然どっちっでも合わせます”は噓なんで。教えてほしいですね。何としてでも」と真剣に訴えていた。