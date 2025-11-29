サウナで急接近する2人　隣の家に住む元カレはそれを見ていた　『隣の恋は青く見える』第3話

ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』(毎週日曜21:00〜)の第3話が23日に配信された。

※以下、ネタバレあり

  • 『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット

    『隣の恋は青く見える -Chapter TOKYO-』場面カット

ユマとケントの仲睦まじい姿をアキヨシが目撃

第3話では、ユマが共同生活を送る“House”のサウナにケントを誘い、今の気持ちを確かめた。ユマが「みんなとデート行きたいと思う?」と聞くと、ケントは「別に思わない。結局いろんな人とデートしても無理だし、そんな時間ないし」と即答。

さらに、ユマが「元カノと戻りたい感じ?」と尋ねると、ケントは「2年ぐらい付き合ってたから(別の人に)揺らぎにくいのはある。けど今まで誰かと付き合っている間は他の子と接しないから、今回いろんな子と話してちょっと揺らぎやすくはなっている」と心境を打ち明ける。

続いて、ユマが「今一番気になっている人は誰ですか? って聞かれたとき、ユマって言える?」と質問すると、ケントは「言える」と即答。これにはユマも「ガッツあるね。優柔不断でいろんな人にいく人はマジでナシだから」とうれしそうに語った。

しかしこの2人の仲睦まじい姿を隣の家に住むユマの元恋人・アキヨシが目撃してしまい、スタジオからも「おお……アキヨシが見てるか……」と声が漏れた。

お互いの元恋人を意識するユマとリオナ

翌日の夜、ケントの元恋人・リオナは、アキヨシとデートへ。そのまま“隣の家”を訪れ、ケントと距離を縮めているユマらと初対面を果たした。

その後、お互いの元恋人を意識するユマとリオナは、それぞれ2人で話すためベランダへ。リオナは開口一番、「ぶっかましていいですか? どう思ってるんですか?」とユマに直球質問。ユマは「もっと話したいなって思うのはケント」と素直な気持ちを告白する。

一方のリオナも、「アキヨシかケントでどっちかな? って思ってる」と揺れる心境を吐露。さらにリオナは「ケントは絶対私に戻ってくると思ってる」と宣言し、スタジオからも「すげー!」「強い女だ……」と驚きの声が上がった。

さらにその後、スタジオの藤田ニコルが「『絶対私に戻ってくる』って言われたらウッてなっちゃう」「まだユマちゃんも『負けないわよ』までの好きじゃないじゃないですか。だからここで言われたら『めんどくさいかも……他も見ようかな』ってなっちゃうかも」とユマの心境を代弁した。

(C)AbemaTV,Inc.

【編集部MEMO】
『隣の恋は青く見える』は、関係に悩みや迷いを抱えるカップルたちが、お互いの同意のもと“一時的な破局”を選択し、彼氏・彼女がいない“恋愛フリー”の状態で、禁断の“公認”浮気生活を送る恋愛リアリティーショー。期間中は、参加者が2組に分かれ別々の場所で共同生活を行い、定期的に共有されるもう1組の写真を通して元恋人の様子を知ることができる。心が新たな相手へと傾くのか、それとも再び元恋人への想いを確かめるのか。共同生活の中で生まれる揺れ動く感情と予測不能な展開を経て、参加者たちは「復縁」「別れ」「新しい恋」という3つの選択の中から、最後の決断を下す。

