NiziU、バイト中に踊って怒られたファンに送った秘策「店長もWithUになればいい！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目（今月は3週目）は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。5月13日（水）の放送では、RIKU、AYAKA、MAKOの3人が、NiziU掲示板に集まったわる〜い生徒たちの声に喝を入れていきました。

――店長をWithUに勧誘して一緒に踊る？

RIKU：私たちは学校の先生なので「わる〜い子になっちゃダメだよ」っていうことをしっかり伝えたいと思います！ 次はMAKOちゃん、お願いします。

MAKO：東京都 女の子「まえみず」さんからいただきました！ 私はバイトで、NiziUの曲が流れたときについ踊ってしまい、店長にバレて怒られました（笑）。大反省しているけど、NiziUが流れているんだからしょうがない！ と思ってます（笑）。

RIKU：でもこれはめっちゃ“GOOD”やけどね（笑）。

AYAKA：これはしょうがないよね。“Too Good”だね！

RIKU：でもどこでやってるかによるよね！ バーゲンセール中に忙しいのに踊っているんやったら「どうしたんやろ」ってなるかもしれんけど。

MAKO：でもお客さんもちょっと空いていて、シーンってなっていたら別にいいけど。

AYAKA：厨房とかね（笑）。

RIKU：誰もいないところで踊ってるとかやったら全然大丈夫やと思うけど。そこ気になるな。何のバイトやったんやろ？ しかもどうして店長に見つかったのかも気になります。店長がそこにいたのかな？

AYAKA：見張られていたのかな？

RIKU：店長、そんな見る時間ある？

MAKO：最終的には、店長もWithUになればいいんじゃない？ で、一緒に踊るんよ！

AYAKA：いいね！

RIKU：次から店長に怒られたら「え！ 店長知らないんですか？ NiziUですよ！」って言って踊りを見せて、「あ、可愛い子たちやな」って（笑）。

一同：（笑）。

AYAKA：「店長も一緒にやりませんか？」って（笑）。

RIKU：今度から、店長も一緒に「Too Bad」を踊ってくれるかもしれんから。

MAKO：そうしたらもう怒られんからね！

＜番組概要＞

番組名：SCHOOL OF LOCK!

放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55

パーソナリティ：アンジー校長（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）、たんぼ教頭（溝上たんぼ）

番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/

番組公式X：@sol_info