宝塚OG 真琴つばさ×姿月あさと×湖月わたるが集結！ 組を超えた意外な共通点と「下級生時代の記憶」

5月30日（土）に日本武道館で開催されるコンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」。その開催を記念して、ゴールデンウィーク最終日である5月6日（水・振休）に特別生放送「TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100」が放送されました。

パーソナリティは住吉美紀が担当し、コンサートにも出演する宝塚のレジェンドスター、麻実れいさん、小柳ルミ子さん、剣幸さん、一路真輝さん、真琴つばささん、姿月あさとさん、湖月わたるさんがゲストとして登場。当記事では、真琴さん、姿月さん、湖月さんのトークの模様をお届けします。ここでは、組を超えた意外な共通点と現役時代の思い出を振り返りました。

◆ロンドン劇場で歓声を浴びた真琴つばさ

住吉：それぞれのプロフィールをご紹介させていただきます。真琴つばささんは1985年に宝塚歌劇団に入団。月組トップスターとしてご活躍され、2001年に退団されました。姿月あさとさんは1987年に入団、宙組トップスターとしてご活躍され、2000年に退団。湖月わたるさんは1989年に入団、星組トップスターとしてご活躍され、2006年に退団されています。2年ずつ入団がズレているんですね。組が違うと共演はあまりないとお聞きしましたが。

姿月：初めから月組や宙組にいたわけではなくて、真琴さんと私は花組にいて組替えになったんですね。湖月さんは星組にいらっしゃって、そのあと宙組に組替えとなりました。

住吉：そうなんですね！ では、その時代から共演を？

真琴：姿月さんとは、彼女が初舞台を踏んだ頃から。私の宝塚人生の3分の2は姿月さんと過ごしています。

住吉：すごい！ 当時のことで印象的だったことは何ですか？

真琴：大きな稽古場で日本物の稽古をしているときに、「サクラ、サクラ」と下級生たちが影コーラスをするんですね。そのなかで一番声が通っていて、ものすごく熱量を感じたのが姿月さんでした。

姿月：本当ですか！ 退団してからのほうがご一緒する機会が多いんですけども、真琴さんはずっとお変わりないですよね。

真琴：それなりに進化してますよ（笑）？

姿月：お若いままです！

湖月：かっこいい！ 私は真琴さんとご一緒する機会がなかったんですけど、ロンドン公演という各組抜粋のときにご一緒させていただきました。ロンドンの劇場で真琴さんがサングラスをかけてベレー帽で登場したときに、海外のお客様が「キャーッ！」って歓声を上げられたんですよ。

そういうことって日本じゃあまりないじゃないですか。なので、「ロンドンでキャーキャー言われる真琴さん」っていう印象で、かっこよかったです。下級生のみんなで、袖からそのキャーキャーを楽しみにしていましたね。

◆姿月あさとのロングトーンに驚愕!?

住吉：素敵な先輩や、すごく頑張る後輩がいると、「私も負けていられない、頑張るぞ」っていう気持ちにつながるんですか？

真琴：エネルギーになりますね。最初ね、姿月さんも立ち上げのときに宙組で、湖月さんと一緒で。

湖月：そのときのお話をしてもいいですか？ 「シトラスの風」という宙組お披露目公演のショーのラストシーンで「明日へのエナジー」という、全員で歌い踊るゴスペル調のシーンがあったんですよ。最後にみんなで「ワーッ」と歌声を伸ばして、姿月さんの合図で切るんですね。

姿月さんは誰よりも踊っていらっしゃるのに、最後のロングトーン（ひとつの音を長く伸ばし続ける技術）が全然終わらないんですよ（笑）！ みんな、息切れどころかカンニングブレス（目立たせない息継ぎ）をしても終わらなくて。私は感動して、どうしたらあんなに歌って踊れるのか、伺った覚えがあります。

真琴：いくら学んでもできないことかも。

住吉：それぞれの個性や得意分野がありますし、トレーニングもされていますもんね。

湖月：そのときに言っていただいたことを今でも覚えているんです。パレードの歌で、全員で歌うときがあるじゃないですか。ああいうときにこそ、できるだけ息継ぎを我慢して歌うと。「パレードの全員合唱こそ、練習の場だ」っておっしゃっていました。それからは、パレードの歌を全力で歌っていましたね。

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昭和100年を迎える2026年。TOKYO FMとBS11では、この記念すべき年に、日本武道館で特別コンサート「TOKYO FM/BS11 presents 昭和100周年記念 ゴールデンHITS 100 in Orchestra ～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～」を5月30日（土）に開催します。

昭和を代表する名曲100曲を独自に選出し、そのなかから選りすぐりの楽曲を披露。宝塚歌劇団のトップ男役OGレジェンドスターたちに加え、同時代を彩ったレジェンドゲストも出演し、時代を超えて愛される名曲の数々を歌い上げます。

昭和の歴史とともに歩んできた日本の音楽エンターテインメント文化を、日本武道館から未来へつなぐ一夜限りのステージです。

■＜公演概要＞■

TOKYO FM / BS11 presents 昭和100周年記念 昭和ゴールデンHITS 100 in Orchestra～宝塚レジェンドスターたちが歌う昭和の名曲！～

開催日程：2026年5月30日（土）

会場：東京都 日本武道館

■＜出演＞■

宝塚レジェンドスター：麻実れい / 剣幸 / 涼風真世 / 一路真輝 / 真琴つばさ / 姿月あさと / 湖月わたる / 彩輝なお / 凰稀かなめ / 紅ゆずる

レジェンドゲスト：小柳ルミ子

MC：黒木瞳

管弦楽：ゴールデンHITSスペシャルオーケストラ

＜番組概要＞

番組名：TOKYO FMホリデースペシャル 昭和ゴールデンHITS 100

放送日時：2026年5月6日（水） 15:00～16:50

パーソナリティ：住吉美紀

番組Webサイト：https://showa.goldenhits.jp/