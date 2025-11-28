日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』(29日15:55～ ※関東地区ほか／19:00～)で20時50分頃に放送される「25回記念特別企画! 8組揃い踏み名曲シャッフルメドレー」の各グループが歌唱する楽曲が発表された。

●Hey! Say! JUMP「夜空ノムコウ」(SMAP)

●timelesz「Can do! Can go!」(V6)

●King ＆ Prince「青春アミーゴ」(修二と彰)

●SixTONES「シンデレラ・クリスマス」(KinKi Kids)

●Travis Japan「夢物語」(タッキー＆翼)

●Aぇ! group「チャンカパーナ」(NEWS)

●Snow Man「Happiness」(嵐)

●SUPER EIGHT～オールラインナップ～

29日には、Travis Japanの松倉海斗と吉澤閑也が、『ベストアーティスト2025』のPRのため、『シューイチ』に8時頃から出演予定。

【編集部MEMO】

総合司会の櫻井翔は「今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、“急に年末が迫ってきたな”という感じがしました(笑)。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」とコメントしている。