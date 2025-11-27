バンダイナムコエクスペリエンスは、新宿マルイ 本館4Fにて、12月5日に世界的な人気を集める作品『ONE PIECE』の公式旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」をオープンする。

「ONE PIECE BASE SHOP」では、マンガやアニメといったさまざまなプラットフォームの垣根を越え、同店でしか手に入らない商品を多数ラインナップ。さらには、施設内の内装にもこだわり、『ONE PIECE』の世界観に没入し、お宝探しの冒険を楽しんでいるかのような店内体験を可能とした。

11月26日にはオープンに先立ち、オープニングセレモニーを実施。同社取締役社長の川﨑寛氏と、集英社 第3編集部 部次長・少年ジャンプ編集長(ワンピースメディア担当)中野博之氏が登壇し、「ONE PIECE BASE SHOP」が“出航”することへの思いを語った。

針路は自由、航路は無限

バンダイナムコエクスペリエンス 取締役社長 川﨑寛氏

まず川崎氏が登壇し、「『ONE PIECE』の魅力を体験型としてお届けする新しい拠点『ONE PIECE BASE SHOP』をお披露目でき、大変嬉しく思っています」と挨拶。そして、「単なる物販店ではなく、まるで航海に出ているような、自分だけのお宝探しをしてもらえる体験型の施設になっています。訪れる皆様には、店舗のコンセプト『針路は自由、航路は無限』を感じてもらえれば幸いです」と語った。

集英社 第3編集部 部次長・少年ジャンプ編集長（ワンピースメディア担当）中野博之氏

次に中野氏が、「作者の尾田栄一郎先生と私たち編集部にとっても念願だったこの素晴らしいショップを、本日お披露目できることを本当に嬉しく思っています」と感謝を口にする。続けて、「この広大な敷地に、ブルーを基調とした海。グランドラインのような空間に、まるで島のように点在する6つのスペース。この世のグッズの全てをそこに置いてきた、まるでひとつなぎの大秘宝のような、あるいは世界中の海の食材が揃う奇跡の海“オールブルー”のような空間を、麦わらの一味の気持ちで買い物を楽しんでいただければと思っています」と、『ONE PIECE』の世界観を引用しながら特徴を紹介した。

また、鐘が用意され、「ONE PIECE BASE SHOP」の新たな航海を祝して、川崎氏と中野氏によって鐘の音が鳴らされた。

遊び場としての機能性も高い

エントランスでは尾田先生描き下ろしの映像を上映

当日は内覧会も実施され、一足先に「ONE PIECE BASE SHOP」の世界を体験させてもらった。「エントランス」には、360度を取り囲むようなスクリーンが設置されており、白ひげ海賊団の宴、黒ひげ海賊団の襲来、さらには街の中で迷子になるゾロなど、原作者・尾田栄一郎氏による描き下ろし映像が上映されている。『ONE PIECE』の世界に自分自身が足を踏み入れた感覚になれる、これまでにない映像体験を味わうことができる。

ずっと見ていたくなる巨大ガシャポン

店舗内にはさまざまなスペースが用意されており、「ONE PIECE PLAY GROVE」では、シャボンディ諸島をイメージした巨大ガシャポンが楽しめる。巨大ガシャポン内に備え付けられた観覧車などにより、『ピタゴラスイッチ』のようにカプセルが運搬される様子が見られる。

深海にいるような気持ちになるクレーンゲームエリア

これで大金持ち?



「ONE PIECE PLAY GROVE」には、魚人島のような深海をイメージしたクレーンゲームエリアも設置。景品もバラエティに富んでおり、作中の通貨・ベリーのお札も景品として用意されている。

自分だけのTシャツを作れる

「ONE PIECE ORIGINAL T-SHIRT PRINT」では、400以上のキャラクターや原作コマを組み合わせることで、自分だけのTシャツを作成できる。『ONE PIECE』のTシャツはこれまでにも多くリリースされているが、それでも自分の好きなキャラや思い出深いシーンが描かれたTシャツが発売されないことに不満を持っていた人は多いだろう。そういった人にとっては、とてもありがたいエリアと言える。

視線を奪われるレアカードたち

対戦スペースも完備



『ワンピースカードゲーム』をメインとしたエリアでは、鮮やかなレアカードたちがショーウィンドウに並べられている。また、対戦スペースも用意されており、カードを購入した後にすぐに対戦でき、ショップではあるが“遊び場”としての機能性も高い。

ウソップ輪ゴムのコラボ商品も

オリジナルアイテムがずらり

いろいろな体験ができる「ONE PIECE BASE SHOP」ではあるが、ショップとしての側面にも触れたい。12月には約800点のアイテムを販売する予定だが、そのうち約500点は同ショップの限定商品となる。

「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」

「ONE PIECE SUPER MASTER STARS DIORAMA "KING" MONKEY.D.LUFFY ONE PIECE BASE SHOP Limited Edition」

「LUFFY’s ONE PIECE BASE SHOP LIMITED LOGOTYPE-」

世界最高峰のプロバスケットボールリーグ「NBA」とコラボしたフィギュア「ONE PIECE × NBA MASTER STARS PIECE THE MONKEY.D.LUFFY」、『週刊少年ジャンプ2023年25号』の表紙を飾った特別イラストを立体化した「ONE PIECE SUPER MASTER STARS DIORAMA "KING" MONKEY.D.LUFFY ONE PIECE BASE SHOP Limited Edition」、新たなフォーマットトイ“LUFFY’s”より「LUFFY’s ONE PIECE BASE SHOP LIMITED LOGOTYPE-」など、部屋に飾りたくなる限定商品ばかりだ。

さらには、茶色と黄色のパッケージでおなじみの「オーバンド」とコラボした「ウソップのオーバンド」もリリースされ、ハイクオリティなものだけでなくユーモラスなものも多い。商品を見ているだけでも楽しい時間を過ごせそうだ。

また、ショッピングバスケットはサウザンド・サニー号を模しており、買い物中はサニー号とともに大海原を旅している気分になるだろう。

ちなみに、オープン後当面は混雑防止のために抽選による「事前予約制」を実施している。そのことを知らずに新宿マルイ 本館を訪れ、入店できずに泣く泣く帰るという悲劇が起きないことを祈りたい。

