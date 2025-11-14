バンダイスピリッツは、11月14日～16日の3日間、秋葉原にて大人向けコレクターズ商品の統一ブランド「TAMASHII NATIONS」の商品を一堂に展示するイベント「TAMASHII NATION 2025」を開催している。

展示は全部で4会場。ベルサール秋葉原1階イベントホールでは『ONE PIECE』『ドラゴンボール』『鬼滅の刃』『僕のヒーローアカデミア』などのアニメ作品など、地下1階イベントホールでは、「仮面ライダー」シリーズ、「ウルトラマン」シリーズ、「ゴジラ」シリーズなどの特撮作品や、アニメ『聖闘士星矢』、秋葉原UDX2階AKIBA_SQUAREでは「ガンダム」シリーズや「マクロス」シリーズなどのロボットアニメ作品の商品を中心に商品を展示する。

人気アニメ作品が一堂に【ベルサール秋葉原1階イベントホール】

ベルサール秋葉原1階のイベントホールでは、人気コミック・アニメ作品を中心に、作品ごとに注目商品がずらりと並ぶ。

『ONE PIECE』ゾーンでは、コミックやアニメの名シーンやエピソードごとの衣装をプリントした「LUFFY's」を一挙展示。11月にオープンする旗艦店「ONE PIECE BASE SHOP」のロゴをプリントした限定商品もお披露目された。

  • 「LUFFY's」

  • 「LUFFY's冒険の記憶 [Vol.2]」よりモンキー・D・ルフィ(ドラム島)

  • 「LUFFY's冒険の記憶 [Vol.2]」よりNetflix title logos

  • 「LUFFY's ONE PIECE BASE SHOP LIMITED」

  • 「Figure ZERO [超激戦]モンキー・D・ルフィ-ギア5 巨人- ONE PIECE BASE SHOP LIMITED COLOR Ver.

  • 「S.H.Figuarts モンキー・D・ルフィ -マリンフォード頂上決戦-」(右：別売りオプションパーツセット)

  • 「S.H.Figuarts ボア・ハンコック -マリンフォード頂上決戦-」

『ドラゴンボール』ゾーンでの注目は初展示の「S.H.Figuartsスーパーサイヤ人孫悟空 -闘いの軌跡-」や「S.H.Figuarts孫悟空<心優しきサイヤ人>」。

  • 『ドラゴンボール』ゾーン

  • 「S.H.Figuartsスーパーサイヤ人孫悟空 -闘いの軌跡-」

  • 「S.H.Figuarts孫悟空<心優しきサイヤ人>」

12月発売予定の、S.H.Figuartsをパッケージごとミニチュア化したガシャポンの新シリーズも実物が並んだ。

  • ガシャポン「ドラゴンボール S.H.Figuarts Miniature Collection」

そのほか、『僕のヒーローアカデミア』からは「S.H.Figure オーバーレイデク」や、デクの可動原型が初公開。

  • 「S.H.Figuarts オーバーレイデク」

  • 可動原型

30周年を迎える『セーラームーン』のS.H.Figuarts「Crystal Star Complete Edition」や『NARUTO』うちはサスケのS.H.Figuarts「闇を焼き切る孤高の忍び」verも要チェックだ。

  • 「S.H.Figuarts セーラームーン Crystal Star Complete Edition」

  • 「S.H.Figuarts うちはサスケ -闇を焼き切る孤高の忍び-」

  • 「S.H.Figuarts 海馬瀬人」

  • 「S.H.Figuarts ドラゴン(プロジェクトA)」

  • 「S.H.Figuarts ウルヴァリン(GAMEVERSE)

  • 「S.H.Figuarts アナキン・スカイウォーカー -Classic Ver.- (STARWARS: Revenge of the Sith)

あどけなさを残したデフォルメフィギュアシリーズ「Rowtashii Noise」ゾーンでは、『アイカツ！×プリパラTHE MOVIE -出会いのキセキ！-』より大空あかり、真中らぁらの「Adokenette」を展示。

  • 「Rowtashii Noise」

  • 「Adokenette」大空あかり、真中らぁら

  • 「mofamofy」はちにゃん、サメにゃん

  • 「mofamofy」クロミ、ハローキティ、シナモロール

本イベントを象徴する「超合金シリーズ」の注目コラボアイテムとして、「超合金 LABUBU」や「超合金じゃがりこキング」も実物を見ることができる。

  • 「超合金じゃがりこキング」

  • 「超合金じゃがりこキング

エヴァ、ガンダム…ロボットアニメ作品がずらり【秋葉原UDX2階】

「ガンダム」シリーズやなどのロボットアニメ作品を中心に展示する秋葉原UDX2階「AKIBA SQUARE」では、超合金やMETAL BUILDなどシリーズごとに商品を配置。

『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』ゾーンでは、「ROBOT魂 キケロガ」や「S.H.Figure シャリア・ブル」が登場。同じくROBOT魂より「ハイパー化ガンダム」や「エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」も初展示となった。

  • 「ROBOT魂<SIDE MS> キケロガ」

  • 「ROBOT魂<SIDE MS> ハイパー化ガンダム」

  • 「ROBOT魂<SIDE MS> エグザベ専用ギャン(ハクジ装備)」

会場中央では、GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITEより「ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」などを展示。

  • 「GUNDAM FIX FIGURATION METAL COMPOSITE ウイングガンダムゼロ クロークドカスタム」

  • 「超合金 EX-001 グラスフェザー」

  • 「ROBOT魂<SIDE MS>MS-06R-2 ロバート・ギリアム専用高機能型ザクⅡ ver.A.N.I.M.E.」

  • 「GUNDAM UNIVERSE ZGMF/A-262PD-P MIGHTY STRIKE FREEDOM GUNDAM」

ガシャポンから12月に新発売となるROBOT魂のミニチュアコレクションもお披露目された。

  • 「機動戦士ガンダム ROBOT魂ミニチュアコレクション」

また、今年映画公開40周年を迎える『BACK TO THE FUTURE』第3作に登場する「TIME TRAIN」の超合金も展示。本商品は2025年おもちゃ大賞キダルト部門にて優秀賞を受賞している。

  • 「超合金 TIME TRAIN」

『新世紀エヴァンゲリオン』からは、リニューアルカラーエディションの「ROBOT魂 初号機＋カシウスの槍」、綾波レイ・アスカ(S.H.Figure)、30周年モデルの初号機(METAL BUILD)なども並んだ。

  • 「ROBOT魂<SIDE EVA>エヴァンゲリオン第13号機 -Exclusive Edition-」「ROBOT魂<SIDE EVA>エヴァンゲリオン初号機＋カシウスの槍(リニューアルカラーエディション)

  • 「S.H.Figuarts 綾波レイ」「S.H.Figuarts 式波・アスカ・ラングレー」

  • 「METAL BUILDエヴァンゲリオン初号機 30th with the spewr of Gaius」

特撮ヒーロー、ゴジラ、聖闘士星矢を展示【ベルサール秋葉原地下1階】

  • ベルサール秋葉原地下1階のイベントホール

ベルサール秋葉原地下1階のイベントホールでは、「仮面ライダー」シリーズ、「ウルトラマン」シリーズなどの特撮ヒーローやゴジラ、聖闘士星矢関連の商品を中心に展示。

  • 「S.H.MonsterArts 呉爾羅(2023)-大戸島の怪物-」

  • 聖闘士星矢

  • 聖闘士聖衣神話EXシリーズ

  • 「聖闘士星矢 聖闘士聖衣神話EX Miniature Collection」

特撮ヒーローは別記事にてくわしく紹介している。

「TAMASHII NATION 2025」開催記念商品

本イベントの開催を記念して、開催記念商品を販売する。現在は事後販売の応募を受付中で、CLUB TAMASHII MEMBERSは11月14日10時～11月24日23時、その他は11月28日10時～12月1日23時の期間で応募を受け付けている。

  • 「TAMASHII NATION 2025」開催記念商品

