レゴジャパンは11月14日～16日の3日間にわたって、レゴブロック製品で楽しむ“大人のクリスマスホームデコレーション”を提案するイベント「Build Your Christmas」を、渋谷キャスト ガーデン(東京都渋谷区)にて開催した。

レゴジャパン「Build Your Christmas」開催

「Build Your Christmas」では、大人レゴ製品やレゴ製品のクリスマスアイテムを中心に“遊び心あふれる”クリスマスのホームデコレーションアイデアが提案された。

クリスマスの象徴であるツリーを模した高さ3mを超えるモニュメント「アドベントカレンダーツリー」が登場したほか、俳優・モデルとして活躍する山本美月さん、OKAMOTO’Sのオカモトレイジさんがプロデュースする大人も楽しめるレゴ製品の魅力あふれる特別なインテリア空間も。

レゴブロック製品でクリスマス

レゴジャパン「Build Your Christmas」渋谷の街に巨大なアドベントカレンダーツリーが出現

赤と緑のレゴブロックとゴールドのボックスを組み合わせた「アドベントカレンダーツリー」。日付が振られたボックスは、来場者が1日1日をめくるように開けるとレゴ製品が現れる仕掛けになっている。

レゴジャパン「Build Your Christmas」エントランスのデコレーションアイデア

白とゴールドの装飾でまとめた内階段が目を引く玄関エントランス。ドアに掛けた「レゴボタニカル クリスマスリース」をはじめ、レゴ製品を用いた装飾や「レゴタキシードキャット」がサンタクロースになってお出迎え。

レゴジャパン「Build Your Christmas」ダイニングのデコレーションアイデア

赤と木目を基調にした温もりのあるダイニング。クリスマスディナーを想定したテーブル上には、「レゴクリスマステーブルデコレーション」やさまざまなレゴボタニカル製品のブーケが。壁には「レゴサンタ デラックス ミニフィギュア」やレゴブロックでオリジナルに制作したツリーのアート作品を飾るなど、細部にまで遊び心が散りばめられている。

レゴジャパン「Build Your Christmas」リビングのデコレーションアイデア

リビングは、ブルーグリーンの色味を基調とした落ち着いた雰囲気に。「レゴクリスマスオーナメント セレクション」などで飾りつけをしたプレイフルなクリスマスツリーがポイント。壁面では、「レゴボタニカル バラのブーケ」を一輪挿しで飾るアイデアも提案している。

イベント内覧会

さらに、11月14日にはイベント内覧会が開かれ、山本美月さんをはじめ、ゲストとして、百田夏菜子さん、堀田茜さん、前田公輝さん、一ノ瀬颯さんが来場し、レゴブロックが提案する遊び心あふれる『大人のクリスマスホームデコレーション』の世界を体験した。

レゴジャパン「Build Your Christmas」(左から)山本美月さん、百田夏菜子さん、堀田茜さん、前田公輝さん、一ノ瀬颯さん

ゲストの4人に「自分の好きなものをレゴブロックで再現できるとしたら何を作りたいですか?」と質問したところ、百田さんは「難しいかもしれないですけど、ドレスやライブ衣装を作って着てみたいなと 思います」とコメント。

また、堀田さんは「自分のお家を作りたいなと思います。昔からミニチュアのお家にすごくロマンを感じていて、自分の家そのものを、テーブルとか色々な家具をそのままレゴブロックに落とし込んで作れたらすごく楽しそうだなと思っていました」と述べ、「ONE PIECEが大好きなので、“もしも自分がONE PIECEのキャラクターだったら。”という、そんなもしもをレゴブロックで作ってみたいです」と前田さん。そして一ノ瀬さんは「自分の実家のジオラマをレゴブロックで作れたらと思います」とコメントした。

さらに、「大人レゴ」のファンであり、本イベントにて、一つの空間をベッドルームのアイデアコンセプトからレゴ製品とインテリアの掛け合わせまでトータルにプロデュースをした山本美月さんへのインタビューも行われた。

レゴジャパン「Build Your Christmas」山本美月さん

―― ご自身のアイデアをもとに、部屋のコンセプトからレゴ製品とインテリアの掛け合わせまでトータルプロデュースした空間が誕生しましたが、一番のこだわりは何ですか?

全部こだわりなんですけど、私のすごく好きを詰め込ませていただいて、クリスマスの定番の赤と緑という色にはこだわらず、色々なカラフルな色を混ぜてクリスマスを表現しようと思いました。シャンデリアからリボンが下がっていて、そこにレゴブロック製のオーナメントとレゴミニフィギュアのキーリングを飾っているのもお気に入りです。

―― このホリデーシーズンにお家に飾りたい、組み立ててみたいと思ったレゴ製品はどれですか?またお家のどこに飾りたいですか?

今年の新作のクリスマツリーがすごく可愛くて、上の星が普通の黄色い星ではなくて、透け感のある星なのがお気に入りです。家に入ってすぐ見たいので、玄関に飾りたいなと思いました。

―― 普段からレゴ製品を楽しんでいる山本さんが思う“大人にとってのレゴブロックの魅力”は何ですか?

大人になってから何かに集中する時間を確保するのはなかなか難しいと思うんですけど、レゴブロックをやっている間ってちょっと無心になれるというか、大人レゴってとても素敵なものが出来上がるので、作った後のインテリアとして飾れるところが魅力かなと思います。

――(大人のお客さま、例えば山本さんと同世代の女性たちが)最初に試してみるならどんなレゴ製品がおすすめですか?

レゴボタニカルシリーズは、最初は1種類だったんですけど、どんどん種類が増えていて、組み立てるのも簡単だし、できた後もインテリアとして取り入れやすいので、大人の女性におすすめです。

――「夢中になれる!」と大人向けのレゴ製品が最近人気を高めていますが、例えば飼っているワンちゃんや、愛車など、自分の好きなものをレゴブロックで再現できるとしたら何を作りたいですか?

椅子が欲しいと思っていて、スツールとかあったら可愛いなって。ちょっと自分が好きなレゴブロックとかをつけられたりとかして、楽しそうだなって思います。

――今年のクリスマス、サンタクロースにプレゼントを一つお願いできるとしたら何をお願いしますか?

最近、国内旅行にはすごい行っているんですけど、海外は行けていないので、海外旅行に連れて行ってほしいです。

――最後に、イベントへお越しになるお客さまへ一言メッセージをお願いします。

クリスマスがすごく楽しみになるイベントになっています。子供の頃はレゴブロックをやっていたけど、大人になってからはやっていないという方も、またレゴブロックにハマる、ハマれる作品がすごくいっぱいあるので、これを機にお子様はもちろん、大人の方もぜひレゴブロックを楽しんで、楽しいクリスマスにしてください。